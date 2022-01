Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street setzte sich gestern zu Beginn des Handels die jüngste Schwäche der Technologiewerte fort. In der zweiten Handelshälfte setzte jedoch eine Erholung ein und der Nasdaq 100 drehte beispielsweise sogar leicht ins Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bank of America, Intel, Disney, Altria, Netflix und Cenntro Electric Group. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.