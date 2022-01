Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiter fest gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.50 Uhr mit einem Plus von 1,15 Prozent bei 3.969,26 Punkten. Der ATX Prime legte 1,25 Prozent auf 1.990,13 Punkte zu. Nachdem die jüngsten Ängste vor den Folgen der Omikron-Variante des Coronavirus etwas geschwunden waren, bleibt vorerst die Geldpolitik das bestimmende Thema an den Börsen. ...

