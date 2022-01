DGAP-News: Finance in Motion / Schlagwort(e): Sonstiges

11.01.2022 / 16:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Spezialisierter Impact Auditor BlueMark bestätigt die Übereinstimmung des Impact-Management-Systems von Finance in Motion mit den Operating Principles for Impact Management Frankfurt am Main, 11. Januar 2021 - Finance in Motion, einer der weltweit führenden Impact Asset Manager, veröffentlichte die Ergebnisse einer unabhängigen Prüfung seines Impact-Management-Systems anhand der 'Operating Principles for Impact Management' ('Impact Principles'), dem führenden Branchenstandard zur Integration des Impact Managements in den gesamten Investmentzyklus. Das Unternehmen erhielt hervorragende Bewertungen für seine Umsetzung sämtlicher Prinzipien, die Best-Practices des Impact Managements abbilden.



BlueMark, ist ein auf Impact-Management-Audits spezialisierter unabhängiger Dienstleister und prüfte Finance in Motion auf die Umsetzung der Impact Principles. Die Ergebnisse beruhen auf einer umfassenden Prüfung von Dokumenten sowie Interviews mit Finance in Motion Mitarbeitern.



Die Operating Principles for Impact Management sollen einen allgemein anerkannten Standard im Bereich Impact Investing etablieren und Anlegern so helfen, Anlagen zu ermitteln, die nach international anerkannten Impact-Kriterien verwaltet werden. Weltweit haben sich diesen Prinzipien bereits rund 150 Impact-Investoren verschrieben, darunter Asset Manager, Vermögensinhaber, multilaterale Entwicklungsbanken und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen. Als Unterzeichner der Impact Principels veröffentlicht Finance in Motion eine jährliche Erklärung zu seinen Impact Management Praktiken - von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung entlang des Investmentzyklus. Der im August 2021 zuletzt veröffentlichte Bericht deckt alle Assets under Management und Assets under Advisory per 1. Januar 2021 ab.



"Wir sind mit den Ergebnissen der unabhängigen Prüfung unseres Impact-Management-Systems überaus zufrieden. Für uns ist die Wirkung unserer Tätigkeiten genauso wichtig wie die finanzielle Performance der von uns beratenen Fonds. Um unsere Impact-Ziele zu erreichen, ist ein aktives Impact Management daher Teil unseres gesamten Investmentprozesses", so Sylvia Wisniwski, Managing Director von Finance in Motion. "Mit den Operating Principles for Impact Management verfügen wir über einen starken gemeinsamen Standard für den Impact-Investing-Markt. Sie geben uns nicht nur Gewissheit, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, sondern stärken auch das Vertrauen der Investoren und mobilisieren so zusätzliches Kapital für das Impact Investing. Daneben bot die Prüfung bot eine wertvolle Gelegenheit für den Austausch über Best Practices im Bereich Impact Management, und wir freuen uns darauf auf unseren derzeitigen Ansätzen des Impact Managements weiter aufzubauen."



Christina Leijonhufvud, CEO von BlueMark: "BlueMark war hocherfreut, mit dem Team von Finance in Motion zusammenzuarbeiten, um die Ausrichtung des Unternehmens an den Impact Principals zu überprüfen. Die Offenheit und das Interesse an Weiterentwicklung, die das Team von Finance in Motion im Rahmen des Audits gezeigt haben, sind von entscheidender Bedeutung um die Messlatte für Best Practices in der Branche kontinuierlich anzuheben."



Über Finance in Motion



Finance in Motion ist ein weltweit tätiger Impact Asset Manager, der sich ausschließlich auf nachhaltige Anlagen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen konzentriert. Das Unternehmen entwickelt und berät Impact-Investmentfonds, die öffentliche und private Gelder im Rahmen eines Blended-Finance-Modells bündeln, um sich für den Klimaschutz, die Erhaltung der Artenvielfalt, die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen, die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und die Förderung wirtschaftlicher Chancen einzusetzen.



Seit seiner Gründung hat Finance in Motion für die Umsetzung dieser Ziele in Südosteuropa, dem Kaukasus, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika insgesamt bereits 5,8 Milliarden Euro mobilisiert. Die Fonds leisten neben ihren Investitionsaktivitäten auch technische Hilfestellung, um Portfoliounternehmen zu unterstützen, verantwortliches Investieren zu fördern und in den Ländern, in denen sie tätig sind, größtmögliche Wirkung zu erzielen. Darüber hinaus investiert Finance in Motion direkt in ausgewählte Unternehmen, die über Impact-Ziele verfügen und die Werte von Finance in Motion teilen.



Finance in Motion koordiniert an 16 Standorten weltweit Aktivitäten in mehr als 35 Ländern und hilft Partnern so nicht nur, ihre Unternehmen zu entwickeln, sondern auch zu zeigen, dass Nachhaltigkeit und finanzielle Erträge nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.finance-in-motion.com

