Dieser netzwerkfähige Flüssigkeitsdispenser ermöglicht Smart Factory-Integration mittels TCP/IP-basierter Steuerung über Ethernet

Nordson EFD, ein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und ein führender Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, präsentiert den UltimusPlus-NX Flüssigkeitsdispenser. Dieser Flüssigkeitsdispenser bietet TCP/IP-basierte Ethernet-Verbindung für die Smart Factory- und Industrie 4.0-Integration in der Fertigung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005031/de/

The new UltimusPlus-NX fluid dispenser can be accessed remotely from a tablet, personal computer, or mobile device using a web-based interface, adding convenience for manufacturers. (Photo: Business Wire)