Der Ölpreis steigt weiter an. Von 75 Dollar zum Jahresende 2021 sehen wir bis heute kräftige Anstiege. Vor allem heute seit 16 Uhr steigt WTI-Öl noch weiter an von 79,50 Dollar auf jetzt 80,83 Dollar. Das hat mehrere Gründe. Hier besprechen wir das in Kurzform. Powell spricht, Ölpreis steigt Seit 16 Uhr spricht Fed-Chef Jerome ...

Den vollständigen Artikel lesen ...