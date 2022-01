PALO ALTO (IT-Times) - Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla ist in China einem wachsenden und bereits jetzt schon gnadenlosen Wettbewerb ausgesetzt, doch der Absatz der Kalifornier steigt deutlich. Elektrofahrzeuge treiben das Wachstum der Automobilverkäufe in China weiter an, wie aus den jüngsten Daten...

Den vollständigen Artikel lesen ...