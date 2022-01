London (ots/PRNewswire) -Proximie, die globale Plattform für Gesundheitstechnologie zur Digitalisierung von Operationssälen auf der ganzen Welt, gibt eine Partnerschaft mit Vodafone Business bekannt.Als Teil der Mission von Proximie, Leben zu retten, indem die besten klinischen Praktiken der Welt geteilt werden, wird die neue Partnerschaft auf der bestehenden Beziehung zwischen den beiden Unternehmen aufbauen und die erstklassige vernetzte chirurgische Pflegesoftware mit innovativen Technologien von Vodafone Business, einschließlich 5G, IoT und Edge Computing, zusammenbringen.Die Partnerschaft wird die Einführung der Plattform von Proximie beschleunigen, da das Unternehmen ab 2022 ein schnelleres Wachstum anstrebt, und den Zugang zu digitalen chirurgischen Lösungen sowohl für Patienten als auch für medizinisches Fachpersonal verbessern. Damit werden zwei der wichtigsten Herausforderungen im Gesundheitswesen angegangen: die effizientere Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen und die bessere Ausbildung der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen - beides ist von entscheidender Bedeutung, um den derzeitigen Rückstau in der Chirurgie zu beseitigen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.Die Daten über die Auswirkungen der Pandemie im Gesundheitswesen und den Bedarf an Lösungen wie Proximie sind überzeugend. Aktuellen Schätzungen zufolge werden bis zum Jahresende 2021 2,4 Millionen Operationen ausfallen, und ein Bericht der British Medical Association prognostiziert, dass bis zum Jahr 2043 bis zu 80.000 Ärzte fehlen könnten.Proximie baut ein globales Netzwerk von Operationssälen auf, die von den weltbesten Klinikern miteinander verbunden werden, um eine Zukunftsvision zu schaffen, in der so viele Inzisionen wie möglich durch künstliche Intelligenz informiert werden und die Kliniker mit Echtzeit-Diagnosen, Daten und Analysen ausgestattet sind. Experten des Gesundheitswesens können virtuell in jeden vernetzten Operationssaal auf der ganzen Welt eintreten, ihn aufzeichnen und mit ihm interagieren, um chirurgisches Mentoring, Aufsicht und technisches Fachwissen zu ermöglichen, zu beschleunigen und zu verbessern.Dr. Nadine Hachach-Haram, Gründerin und Geschäftsführerin von Proximie, sagte:"Proximie ist mit dieser jüngsten Partnerschaftsankündigung mit großem Schwung in das Jahr 2022 gestartet. Die beste Konnektivität ist für die Bereitstellung von digitalen Gesundheitsdiensten in großem Umfang unerlässlich. Wir freuen uns daher sehr über die Partnerschaft mit Vodafone Business, um dessen 5G-Kapazitäten und Spitzentechnologien wie Edge Computing zu nutzen.Der Ausbau unserer bestehenden Beziehung wird die Einführung unserer Plattform im Vereinigten Königreich und in ganz Europa beschleunigen. Wir werden in der Lage sein, die vernetzte chirurgische Versorgung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und durch die Weitergabe der besten klinischen Praxis weiterhin Wirkung zu erzielen und letztlich Leben zu retten.Es festigt die Position von Proximie als Klassenbester und baut unsere bestehende Führung im Bereich HealthTech weiter aus. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Vodafone Business fortzusetzen."Mark Allinson, Direktor für Geschäftsentwicklung bei Vodafone Business, sagte:"Diese Partnerschaft mit Proximie festigt unsere bestehende Beziehung und wird durch den verbesserten Zugang zu den Technologien und Plattformen von Vodafone die Lösung für die vernetzte chirurgische Versorgung unterstützen.Das Vodafone Centre for Health mit Deloitte hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, indem es die Zahl der vernetzten Lösungen für Patienten und medizinisches Fachpersonal erhöht.Wir sind uns der entscheidenden Rolle bewusst, die die Technologie bei der Umgestaltung des Gesundheitswesens spielen wird, und durch die Zusammenführung des Fachwissens von Proximie und der Fähigkeiten von Vodafone können wir die Innovation beschleunigen, die zur Steigerung der Effizienz und zur Verbesserung der Patientenversorgung erforderlich ist."Informationen zu Proximie· Proximie ist eine globale Plattform für Gesundheitstechnologie, die sich auf die Digitalisierung von Operations- und Diagnosesälen konzentriert.· Proximie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu retten, indem es die weltweit besten klinischen Verfahren weitergibt. Jedes Proximie-Verfahren kann aufgezeichnet, analysiert und für die künftige Verwendung genutzt werden, um Informationen über die besten Verfahren zu liefern.· Durch die weltweite Vernetzung von Operationssälen schafft Proximie einen reichhaltigen, aufschlussreichen Datensatz, der auf natürliche Weise Best Practices in das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens einspeist und eine globale vernetzte chirurgische Versorgung ermöglicht.· Das von Dr. Nadine Hachach-Haram gegründete Unternehme Proximie hat inzwischen Zehntausende von chirurgischen Eingriffen durchgeführt und ist in über 500 Krankenhäusern in mehr als 50 Ländern im Einsatz.· Proximie hat Verträge mit mehr als 35 großen Medizintechnikunternehmen - mit Zugang zu 90 % der Operationssäle und Diagnosesäle in Großbritannien, den USA und der EU.· Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.proximie.com oder folgen n Sie @ProximieAR (https://twitter.com/ProximieAR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) auf Twitter.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723132/Proximie.jpgPressekontakt:Thoburns,Jamie Pudge,proximie@thoburns.com,+44 7557 771 703Original-Content von: Proximie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158527/5119082