Hoffman Estates, Illinois (ots/PRNewswire) -Einzelhandelsveteran tritt Claire's bei und stärkt die europäische Präsenz der Marke weiterDie globale Modemarke Claire's Stores, Inc. gibt die Ernennung von Richard Flint zum Präsidenten von Europa bekannt, wo er die Geschäfte der Marke auf dem Kontinent leiten und sich auf das Wachstum über alle Kanäle auf dem europäischen Markt konzentrieren wird. Flint wird an den CEO von Claire's, Ryan Vero, berichten.Flint verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Einzelhandel. Seine nachweisliche Erfolgsbilanz in wichtigen Führungspositionen sowie sein strategischer Ansatz für das Wachstum und die Weiterentwicklung von Unternehmen werden bei der weiteren Expansion von Claire's in ganz Europa eine wichtige Rolle spielen. Flint wird sich darauf konzentrieren, die europäische Präsenz von Claire durch eine starke Wachstumspipeline zu verstärken und die internationale Lieferkette zu entwickeln, um den Produktfluss zu den Kunden über die Claire-Kanäle zu optimieren, wobei ein zusätzlicher Schwerpunkt auf dem wachsenden Konzessionsgeschäft liegt."Richard bringt einen großen Erfahrungsschatz, eine fundierte Marktkenntnis und den Willen zur Optimierung des Wachstums mit, was für unsere Markenpositionierung und unseren langfristigen Erfolg als globale Modemarke, die zum Selbstausdruck inspiriert, von entscheidender Bedeutung sein wird", so Ryan Vero, Chief Executive Officer. "Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Richard, um unsere Vision für Claire's zum Leben zu erwecken"Claire's ist eine starke Marke mit einem engagierten, globalen Publikum, und meine Aufgabe ist es, die internationale Präsenz von Claire's zu erweitern und die trendsetzenden Produkte der Marke, die unvergesslichen Erlebnisse in den Geschäften und die branchenführenden Ohrpiercing-Services nahtlos an noch mehr Kunden in Europa heranzutragen, damit sie sich mit unserer Marke ausdrücken können", sagte Richard Flint, Präsident von Europa.Zuletzt war Flint als Chief Growth Officer und Vorstandsmitglied bei HEMA tätig, wo er durch seine Führungsqualitäten und Visionen in den Bereichen Digital und Multichannel ein erhebliches Wachstum erzielte. Flint war auch maßgeblich an der M&A-Initiative des Unternehmens beteiligt und spielte eine Schlüsselrolle im Führungsteam, das für den Verkauf von HEMA BV im Jahr 2018 und den anschließenden Verkauf des Unternehmens an ein Private-Equity-Konsortium im Dezember 2020 verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei HEMA war Flint als Vice President Direct-to-Consumer bei Nike tätig und leitete das Geschäft des Unternehmens im Großraum China, einschließlich des Turnarounds seiner Markenflotte im Einzelhandel und der drastischen Steigerung der E-Commerce-Leistung über alle Plattformen und eigenen digitalen Eigenschaften.Informationen zu Claire's Stores, Inc. Claire's Stores, Inc. ist ein voll integriertes, globales Modemarkenunternehmen, das durch die Schaffung und Bereitstellung exklusiver, gut kuratierter Produkte und Erfahrungen zur Selbstdarstellung anregt. Seit über 50 Jahren ist Claire's eine Anlaufstelle für Neugierige, Kreative und Einflussreiche und ein branchenführender Anbieter von Ohrpiercing, der ein trendiges Sortiment an Modeprodukten und Accessoires anbietet, die jungen Menschen weltweit helfen, sich zu stylen und zu definieren. Mit seinen globalen Marken Claire's® und Icing® bietet das Unternehmen ein umfassendes Omnichannel-Einkaufserlebnis mit eigenen und konzessionierten Filialen in Nordamerika und Europa sowie Franchise-Filialen im Nahen Osten und in Südafrika. Weitere Informationen über Claire's finden Sie unter www.clairestores.com.