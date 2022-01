DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Fahrwasser fester US-Vorgaben

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Die neuesten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell hallen am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten nach. Auf breiter Front geht es mit den Indizes kräftig nach oben. Powell hatte sich in einer Rede nicht so falkenhaft gezeigt wie jüngst einige Vertreter aus Kreisen der US-Notenbank. Zudem stellte er für Mitte des Jahres den Höhepunkt der Inflation in Aussicht. An den Aktienmärkten dämpft dies Spekulationen bezüglich der zu erwarten Anzahl an Zinserhöhungen. Die Marktzinsen in den USA waren darauf leicht gesunken.

Überall treiben insbesondere Kursaufschläge bei den als besonders zinsempfindlich geltenden Technikaktien, die zudem zuletzt besonders unter Druck standen. Schon in den USA hatten die Nasdaq-Indizes mit den vielen enthaltenen Wachstums- und Technikaktien die größten Gewinne verzeichnet.

Der HSI in Hongkong gewinnt 2,1 Prozent. In Schanghai legt der Index um 0,4 Prozent zu. Rückenwind für die chinesischen Börsen liefern neue Preisdaten aus China. Sie sind knapp unter den Prognosen geblieben, was Spielraum für die chinesische Notenbank bedeuten könnte, mit liquiditätserhöhenden Maßnahmen die Wirtschaft des Landes zu unterstützen.

"Unserer Ansicht nach steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung", sagt Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management, zumal von neuen Corona-Ausbrüchen in einigen Städten neue Risiken für die Wirtschaft ausgingen.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 1,7 Prozent nach oben auf 28.713 Punkte und auch in Seoul steigt das Marktbarometer kräftig um 1,4 Prozent. Der S&P/ASX-200in Sydney hat mit einem Plus von 0,7 Prozent den Handelstag bereits beendet.

Technik- und Autoaktien in Hongkong vorne

Unter den Einzelwerten in Hongkong legt der Technikwert JD.com nach positiven Analystenkommentaren um 9,9 Prozent zu. Für die Branchentitel Meituan geht es um 9,3, für Alibaba um 4,7 und für Tencent um 3,2 Prozent nach oben, der Technik-Subindex zieht um 3,9 Prozent an.

Aktien von Elektroautozulieferern sind gesucht, nachdem Daten für 2021 nach einem dreijährigen Rückgang erstmals wieder steigende Absätze zeigten. Dabei fiel besonders die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ins Auge. Der Kurs des Batterieherstellers CATL legt um rund 3 Prozent zu, Zijin Mining und Ganfeng Lithium ebenso. Das Papier des Autobauers BYD kommt um 4,6 Prozent voran, Geely Auto gewinnen 4 Prozent.

CNOOC machen einen Satz um über 8 Prozent, nachdem der Ölförderer Pläne zur Erhöhung der Produktion mitgeteilt hat. In Tokio geht es für den Ölwert Inpex um 5,2 Prozent nach oben. In Seoul steigt der Kurs des Ölverarbeiters SK Innovation um über 4 Prozent. Die Ölpreise bewegen sich im asiatischen Handel zwar kaum, waren am Vortag aber kräftig gestiegen.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering und Hyundai Heavy Industries verlieren dagegen bis zu 3,8 Prozent. Hier sorgt die Nachricht für Verkäufe, dass die EU-Wettbewerbsbehörde den geplanten Zusammenschluss der beiden Werften blockieren könnte.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.438,90 +0,7% -0,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.712,91 +1,7% -1,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.967,57 +1,4% +1,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.582,83 +0,4% -1,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.274,12 +2,3% +1,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.246,80 +0,0% +3,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.557,29 -0,4% -1,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:23 % YTD EUR/USD 1,1376 +0,1% 1,1369 1,1342 +0,1% EUR/JPY 131,22 +0,1% 131,10 130,65 +0,3% EUR/GBP 0,8339 +0,0% 0,8339 0,8345 -0,8% GBP/USD 1,3641 +0,1% 1,3633 1,3590 +0,8% USD/JPY 115,34 +0,0% 115,32 115,21 +0,2% USD/KRW 1.189,64 -0,2% 1.192,51 1.194,93 +0,1% USD/CNY 6,3654 -0,1% 6,3741 6,3722 +0,2% USD/CNH 6,3704 -0,1% 6,3773 6,3801 +0,3% USD/HKD 7,7964 +0,0% 7,7963 7,7968 0% AUD/USD 0,7216 +0,1% 0,7208 0,7183 -0,6% NZD/USD 0,6793 +0,1% 0,6785 0,6767 -0,5% Bitcoin BTC/USD 42.711,90 -0,0% 42.731,12 42.208,49 -7,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,36 81,22 +0,2% 0,14 +8,2% Brent/ICE 83,73 83,72 +0,0% 0,01 +3,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.820,66 1.821,58 -0,1% -0,92 -0,5% Silber (Spot) 22,81 22,78 +0,1% +0,03 -2,2% Platin (Spot) 975,03 975,12 -0,0% -0,09 +0,5% Kupfer-Future 4,46 4,43 +0,7% +0,03 -0,1%

