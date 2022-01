DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Hamburg, 12. Januar 2022. Die Nordex Group hat sich Ende 2021 einen Auftrag aus Spanien gesichert: Für RWE Renewables Iberia liefert der Hersteller neun Turbinen des Typs N149/4.X für das Windparkprojekt "Rea Unificado". Der Auftrag umfasst auch einen Service-Vertrag über die Laufzeit von zwei Jahren. Der 43,2-MW-Windpark "Rea Unificado" entsteht in der Provinz Soria in der Region Kastilien und León. Die Lieferung und Errichtung der Turbinen auf 105-Meter-Stahlrohrtürmen ist ab Sommer 2022 vorgesehen. Die Inbetriebnahme der Anlagen mit 4,8 MW Nennleistung soll Ende desselben Jahres erfolgen. Der Windpark befindet sich knapp 150 Kilometer vom Nordex-Produktionswerk in Barásoain entfernt, wo auch die N149-Maschinenhäuser gefertigt werden. "Wir freuen uns über den neuen Auftrag von RWE und den erneuten Vertrauensbeweis in unsere Delta 4000-Technologie. Mit diesem jüngsten Auftrag bauen wir unseren Marktanteil in Spanien weiter aus", sagt Patxi Landa Vertriebsvorstand bei der Nordex Group. Im Jahr 2021 erhielt die Nordex Group Aufträge über ca. 400 MW aus Spanien. Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

