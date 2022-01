Wien, 12.1.2022 (ots) -UBM Development und JPI haben die Liegenschaft in der Kelsenstraße 5 & 7 im 3. Wiener Gemeindebezirk um 51,5 Mio. € verkauft. Käuferin ist eine Projektgesellschaft der Soulier Real Estate.Die Immobilie sollte ursprünglich zu einem Hotel- und Bürokomplex entwickelt werden. Coronabedingt hat sich UBM aus der Entwicklung von Hotelprojekten zurückgezogen und die Strategie auf green. smart. and more. neu ausgerichtet. Die Projektgesellschaft, ein 50:50 Joint Venture zwischen UBM und Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH (JPI), hat das Projekt mittels Share Deal verkauft. Damit reiht sich die Transaktion, wie auch der Verkauf eines Projekts unmittelbar neben dem UBM Headquarter an die Buwog und einer Beteiligung an einem Projekt in der Muthgasse an die Projektpartner Wiener Städtische und Signa, in eine Reihe strategischer Divestments in Wien."Hier wurde ein gutes Projekt in einer hervorragenden Partnerschaft entwickelt und hat aufgrund unseres Strategiewechsels einen neuen Eigentümer gefunden", resümiert Gerald Beck, Geschäftsführer von UBM Development Österreich, "so konnte für alle Beteiligte eine gelungene Win-Win-Situation geschaffen werden."UBM Developmententwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Gold-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Karl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGMob.: +43 664 136 34 23E-Mail: karl.abentheuer@ubm-development.comChristoph RainerHead of Investor RelationsUBM Development AGMob.: +43 664 801873 200E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154801/5119149