Das Produkt "Systane Complete Preservative-Free Lubricant Eye Drops" komme ohne Konservierungsstoffe aus und solle Patienten für bis zu acht Stunden Beschwerdefreiheit geben, heisst es am Mittwoch in einem Communiqué.Mit dem neuen Mittel verstärke Alcon seine Präsenz in diesem schnell wachsenden Markt mit Umsätzen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...