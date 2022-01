Nach ersten ungeprüften Zahlen wuchsen der Auftragseingang um 69 Prozent auf 1,23 Milliarden Franken und der Umsatz um 30 Prozent auf rund 901 Millionen Franken.Die hohen Investitionen in der Halbleiterindustrie hielten weiter an, teilte VAT am Mittwoch mit. Die EBITDA-Marge wird über 34 Prozent erwartet. Das stelle ebenfalls ...

