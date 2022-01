Jones übernimmt den Posten von Jim-Heng Lee, der seit Anfang Jahr im Konzern als Geschäftsführer tätig ist.Jones arbeitet bereits seit 2007 für dormakaba in verschiedenen Führungspositionen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In seiner neuen Funktion soll Jones eine Beschleunigung des profitablen Wachstums erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...