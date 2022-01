Der Immobilien-Entwickler UBM Development hat mit JPI die Liegenschaft in der Kelsenstraße im 3. Wiener Gemeindebezirk um 51,5 Mio. Euro an eine Projektgesellschaft der Soulier Real Estate verkauft. Die Immobilie sollte laut UBM ursprünglich zu einem Hotel- und Bürokomplex entwickelt werden. Coronabedingt hat sich UBM aus der Entwicklung von Hotelprojekten zurückgezogen und die Strategie auf green. smart. and more. neu ausgerichtet. Damit reiht sich die Transaktion, wie auch der Verkauf eines Projekts unmittelbar neben dem UBM Headquarter an die Buwog und einer Beteiligung an einem Projekt in der Muthgasse an die Projektpartner Wiener Städtische und Signa, in eine Reihe strategischer Divestments in Wien.

