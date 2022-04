Die USA kündigten gestern an, die bislang umfangreichste Menge an Öl aus ihren strategischen Reserven in den kommenden Monaten freizugeben. Der Ölpreis gab daraufhin erwartungsgemäß nach. Der verhältnismäßig geringe Rückgang spiegelt aber die Ansicht der Marktteilnehmer wider, dass diese Freigabe an dem aktuellen Aufwärtstrend des Ölpreises nichts Wesentliches ändert wird. Die Konsolidierung der aufgelaufenen hohen Kursgewinne könnte deshalb zwar noch anhalten, mit einer Trendumkehr ist allerdings nicht zu rechnen. Einer ...

