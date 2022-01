Sie sind noch jung, aufstrebend und wollen nicht weniger, als den Finanzmarkt neu gestalten. Diese zehn Fintechs wurden 2021 in Deutschland gegründet. In diesem Jahr wollen ihre Gründer:innen durchstarten, launchen und verbessern. Finanzen übersichtlicher machen, die IT von Unternehmen auf die Blockchain bringen oder Privatanleger:innen an Immobilien und professioneller Finanzberatung teilhaben lassen: Diese zehn Startups wurden 2021 in Deutschland gegründet. Bavest Das Karlsruher Fintech Bavest will Europas erste Plattform sein, die Privatpersonen datenbasierte und automatisierte Investment-Analysen zugänglich macht...

