The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2022ISIN NameXS1506396974 WESTPAC BKG 16/22 MTNUS053332AM44 AUTOZONE INC. 12/22US03027XAL47 AMERN TWR 16/22US48128BAC54 JPMORGAN CHASE 16/23 FLRUS48128BAB71 JPMORGAN CHASE 16/23DE000NLB2849 NORDLB 3 PH.BD. 01/20XS1548914800 BBVA 17/22 MTNUS87612EAZ97 TARGET 12/22US25746UCR86 DOMINION ENERGY 17/22 BXS1535978800 FRANSHION BRILL. 17/UND.US878742AV70 TECK RESOURCES LTD. 11/22ZAG000041849 SOUTH AFR. 2028 210XS2102388837 KRED.F.WIED.20/22 MTN ZYDE000NLB0TU5 NORDLB 2 PH.BD. 02/19US00912XBE31 AIR LEASE 18/22DE000RLP1163 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020DE000PA5G2Q3 BNP PARIBAS ANL 14/22XS1856028425 GER.LI.BONDS 18/22 MTNDE000A1K0UG6 K.F.W.ANL.V.12/2022US00507UAR23 ALLERGAN FNDG 15/22XS1856028342 GER.LI.BONDS 18/22 MTNNL0011896857 NEDERLD 16-22US9128285V80 USA 19/22US283695AZ76 EL PASO NATURAL 2022US96949LAA35 WILLIAMS COMPANIES 15/22USU98832AH85 ZAYO GRP/ZAYO CAP. 17/27US912828SA95 US TREASURY 2022US58013MEM29 MCDONALDS CORP. 2022 MTNEU000A1Z99G8 ESM 18/22 MTNFR0012033512 KORIAN 14-22DE000HSH4U16 HCOB NV B10/14FR0011179852 CA HOME LOAN SFH 12/22MTNDE000LB1D007 LBBW STUFENZINS 18/22DE000LB0VPF6 LBBW GM-FLOATER 14/22DE000HLB12A0 LB.HESS.THR.CARRARA04I/15DE000CZ43Y65 COBA STUFENZ.ANL 14/22