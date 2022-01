The following instruments on XETRA do have their first trading 12.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.01.2022Aktien1 CA29472E1079 Equity Metals Corp.2 FR0013421286 Alpha Mos S.A.3 US26876F1021 ENN Energy Holdings Ltd. ADR4 US6546333047 Nippon Yusen K.K. ADR5 GB00B1GVQH21 System1 Group PLCAnleihen1 US253393AG77 Dick's Sporting Goods Inc.2 XS2432293756 ENEL Finance International N.V.3 DE000A3MQNP4 LEG Immobilien SE4 DE000A3MQNN9 LEG Immobilien SE5 XS2432131188 TotalEnergies SE6 FR0014007PV3 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]7 US253393AF94 Dick's Sporting Goods Inc.8 XS2432293913 ENEL Finance International N.V.9 US89114TZN52 The Toronto-Dominion Bank10 US89114TZQ83 The Toronto-Dominion Bank11 XS2432130610 TotalEnergies SE12 BE6332787454 VGP N.V.13 XS2431934608 Volkswagen Financial Services N.V.14 XS2430042841 Volvo Treasury AB15 DE000A3MQNQ2 LEG Immobilien SE16 DE000LB2BLP2 Landesbank Baden-Württemberg17 DE000LB2BLJ5 Landesbank Baden-Württemberg18 DE000LB2BLK3 Landesbank Baden-Württemberg19 DE000LB2BLL1 Landesbank Baden-Württemberg20 DE000NLB3U96 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 FR0014007PW1 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]22 XS2432293673 ENEL Finance International N.V.23 XS2432543028 European Investment Bank (EIB)24 XS2432519317 Santander UK Group Holdings PLC25 US86562MCQ15 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.26 BE6332786449 VGP N.V.27 XS2431015655 VZ Secured Financing B.V.28 US50066RAT32 Korea National Oil Corp.29 DE000HLB5QC6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HLB5P44 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB29W8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 XS2432530637 Santander Consumer Finance S.A.33 XS2432502008 The Toronto-Dominion Bank