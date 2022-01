Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern eine Reaktion auf den schwachen Montag gezeigt. Vom Handelsstart weg ging es deutlich nach oben. Zeitweise näherte sich der DAX der Marke von 16.000 Punkten an. Am Ende lag er rund 1,1 Prozent höher bei 15.941 Zählern. Marktidee: Henkel Die Aktie von Henkel hat schwache Monate hinter sich. Gestern war das Papier allerdings zweitstärkster Wert im DAX. Schon an den Vortagen hatte der Kurs kräftig zugelegt. Aus technischer Sicht geht es jetzt darum eine übergeordnete Bodenbildung abzuschließen. Dafür muss die Henkel-Aktie zunächst aber noch zwei weitere Marken auf der Oberseite überwinden.