Warum die Gaming-Branche so spannend ist, welche Branchen 2022 im Fokus stehen und welche Rolle Small- und MidCaps im Portfolio haben sollten, das sind die Themen dieser Episode von Börsenfunk. Und dabei geht es um den bayerischen Verpackungshersteller Krones, die drittgrößte US-Bank JP Morgan und den Gaming-Spezialisten Sea Ltd. in Singapur.