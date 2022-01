DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares

Travis Perkins (TPK) Travis Perkins: Transaction in Own Shares 12-Jan-2022

Transactions in Own Shares

Travis Perkins plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 11.205105 pence each on the London Stock Exchange, from Citigroup Global Markets Limited as part of its buy-back programme initially announced on 21 September 2021 and extended on 14 December 2021:

Date of purchase: 11 January 2022 Number of Ordinary Shares Purchased: 12,700 Highest price paid per share (GBP): GBP16.2000 Lowest price paid per share (GBP): GBP16.0350 Volume weighted average price paid per share (GBP): GBP16.1180

The repurchased shares will be held in treasury (and some may subsequently be transferred to the Company's employee benefit trust). Following the purchase of these shares, Travis Perkins holds 3,668,351 of its ordinary shares in treasury and has 221,357,575 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the purchases of ordinary shares made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company on an individual basis can be found at the end of this announcement..

Aggregated information is set out below.

Trading Venue Volume weighted average price (GBP) Aggregated volume XLON 16.1180 12,700 BATE ChiX

For further information, please contact:

Investor Relations:

Matt Worster

+44 (0) 7990 088548

Matt.worster@travisperkins.co.uk

Heinrich Richter

+44 (0) 7392 125417

Heinrich.richter2@travisperkins.co.uk

Daily individual Transaction Details are set out below:

Issuer Name Transaction Date Transaction Time Volume Price (GBp) Trading Venue Transaction Reference Code Travis Perkins Plc 11/01/2022 16:14:42 28 1612.5 XLON x8KAyLWQsks Travis Perkins Plc 11/01/2022 16:14:37 71 1613 XLON x8KAyLWQshx Travis Perkins Plc 11/01/2022 16:02:43 70 1612 XLON x8KAyLWQUSD1V Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:49:21 84 1608.5 XLON x8KAyLWQdBQ Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:46:04 119 1608 XLON x8KAyLWQb32 Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:44:01 35 1607.5 XLON x8KAyLWQZgQ Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:44:01 63 1607.5 XLON x8KAyLWQZgS Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:41:18 87 1608 XLON x8KAyLWQXi6 Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:41:18 96 1608 XLON x8KAyLWQXiD Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:37:34 29 1608.5 XLON x8KAyLWQgcq Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:37:34 52 1608.5 XLON x8KAyLWQgcv Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:36:10 75 1609.5 XLON x8KAyLWQhSg Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:34:20 7 1611.5 XLON x8KAyLWQMyb Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:34:19 84 1612 XLON x8KAyLWQMyI Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:32:40 71 1612 XLON x8KAyLWQKdw Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:32:40 14 1612 XLON x8KAyLWQKdy Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:31:02 46 1614.5 XLON x8KAyLWQL8S Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:31:02 106 1614.5 XLON x8KAyLWQL8U Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:30:11 140 1612.5 XLON x8KAyLWQIA5 Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:25:39 96 1611 XLON x8KAyLWQV6n Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:23:06 22 1611 XLON x8KAyLWQQCr Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:22:59 75 1611.5 XLON x8KAyLWQQKr Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:21:18 116 1611 XLON x8KAyLWQOVI Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:18:32 120 1610.5 XLON x8KAyLWQ4hg Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:16:18 79 1611.5 XLON x8KAyLWQ2wa Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:14:56 79 1612 XLON x8KAyLWQ3UUSD Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:13:04 78 1613 XLON x8KAyLWQ1FM Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:10:51 78 1611.5 XLON x8KAyLWQFAP Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:09:16 78 1612 XLON x8KAyLWQD5U Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:07:37 79 1612.5 XLON x8KAyLWQBt8 Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:06:08 78 1613.5 XLON x8KAyLWQ8Qy Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:04:42 85 1612 XLON x8KAyLWRsNL Travis Perkins Plc 11/01/2022 15:02:33 146 1610.5 XLON x8KAyLWRr4N Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:59:42 24 1608.5 XLON x8KAyLWRn3m Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:59:38 121 1609 XLON x8KAyLWRn8u Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:54:48 114 1610 XLON x8KAyLWRvKm Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:54:48 5 1610 XLON x8KAyLWRvKk Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:54:47 119 1610.5 XLON x8KAyLWRvKz Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:52:08 96 1610.5 XLON x8KAyLWRbUSDJ Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:49:40 27 1610 XLON x8KAyLWRXdV Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:49:39 86 1610.5 XLON x8KAyLWRXXX Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:47:35 88 1610.5 XLON x8KAyLWRieF Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:46:25 110 1610 XLON x8KAyLWRjV@ Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:46:18 21 1610 XLON x8KAyLWRgXm Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:43:25 122 1608 XLON x8KAyLWRM7q Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:43:25 4 1608 XLON x8KAyLWRM7s Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:41:26 130 1609.5 XLON x8KAyLWRL58 Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:38:53 81 1610 XLON x8KAyLWRHbD Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:38:53 14 1610 XLON x8KAyLWRHbF Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:37:19 95 1611 XLON x8KAyLWRVjQ Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:35:59 29 1611 XLON x8KAyLWRSQW Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:35:59 76 1611 XLON x8KAyLWRSQY Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:34:02 128 1608.5 XLON x8KAyLWRRJv Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:32:54 107 1609 XLON x8KAyLWRPmE Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:30:05 97 1609.5 XLON x8KAyLWR5Z9 Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:30:05 142 1610 XLON x8KAyLWR5ZB Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:29:01 143 1610 XLON x8KAyLWR2gH Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:29:01 1 1610 XLON x8KAyLWR2gJ Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:27:38 24 1610 XLON x8KAyLWR3Cj Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:24:22 4 1610 XLON x8KAyLWREuF Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:19:33 45 1609.5 XLON x8KAyLWRA27 Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:19:33 27 1609.5 XLON x8KAyLWRA29 Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:17:08 15 1610 XLON x8KAyLWR8xm Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:17:06 54 1610.5 XLON x8KAyLWR8wi Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:17:06 89 1610.5 XLON x8KAyLWR8wk Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:12:42 49 1609.5 XLON x8KAyLWKtJv Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:12:42 38 1609.5 XLON x8KAyLWKtJx Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:12:42 127 1610 XLON x8KAyLWKtJy Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:06:16 107 1610 XLON x8KAyLWKmo@ Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:02:32 37 1611 XLON x8KAyLWKUSDjg Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:02:32 44 1611 XLON x8KAyLWKUSDji Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:00:19 67 1612 XLON x8KAyLWKyVc Travis Perkins Plc 11/01/2022 14:00:19 48 1612 XLON x8KAyLWKyVe Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:56:02 128 1611 XLON x8KAyLWKufW Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:54:51 6 1611 XLON x8KAyLWKuUe Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:52:19 86 1611 XLON x8KAyLWKcKk Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:44:13 88 1607 XLON x8KAyLWKWKE Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:44:13 9 1607.5 XLON x8KAyLWKWNh Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:44:13 79 1607.5 XLON x8KAyLWKWNj Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:41:42 19 1607.5 XLON x8KAyLWKkBK Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:41:42 44 1607.5 XLON x8KAyLWKkBM Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:36:03 77 1608.5 XLON x8KAyLWKhgL Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:36:03 114 1609 XLON x8KAyLWKhgR Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:32:03 69 1609 XLON x8KAyLWKMrQ Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:29:28 116 1610 XLON x8KAyLWKKh6 Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:24:43 80 1610.5 XLON x8KAyLWKJM5 Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:20:51 77 1610.5 XLON x8KAyLWKUuh Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:17:59 5 1611.5 XLON x8KAyLWKStr Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:17:59 89 1611.5 XLON x8KAyLWKStt Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:13:53 94 1611.5 XLON x8KAyLWKRdc Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:09:41 158 1611 XLON x8KAyLWKP6e Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:02:32 34 1613 XLON x8KAyLWK5Ng Travis Perkins Plc 11/01/2022 13:02:32 48 1613 XLON x8KAyLWK5Ni Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:59:47 98 1613 XLON x8KAyLWK3pC Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:55:21 94 1613 XLON x8KAyLWKE8v Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:51:34 113 1612.5 XLON x8KAyLWKCSd Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:46:27 85 1612.5 XLON x8KAyLWK8iG Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:42:43 59 1612 XLON x8KAyLWLsDS Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:39:17 65 1612.5 XLON x8KAyLWLqxT Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:36:29 69 1615.5 XLON x8KAyLWLoz3 Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:33:05 31 1615.5 XLON x8KAyLWLm4Y Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:33:05 39 1615.5 XLON x8KAyLWLm4a Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:29:41 111 1615.5 XLON x8KAyLWL@Vh Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:29:17 130 1614.5 XLON x8KAyLWLUSDfL Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:18:22 1 1612.5 XLON x8KAyLWLcZX Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:18:22 111 1613 XLON x8KAyLWLcZc Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:13:40 135 1612 XLON x8KAyLWLbhF Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:07:20 33 1612 XLON x8KAyLWLXd8 Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:07:20 63 1612 XLON x8KAyLWLXdA Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:02:28 20 1612 XLON x8KAyLWLig@ Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:02:28 77 1612.5 XLON x8KAyLWLigS Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:00:01 61 1611.5 XLON x8KAyLWLjKk Travis Perkins Plc 11/01/2022 12:00:01 26 1611.5 XLON x8KAyLWLjKm Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:55:49 140 1612.5 XLON x8KAyLWLeDS Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:51:23 58 1612 XLON x8KAyLWLNI8 Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:46:43 129 1612 XLON x8KAyLWLJsb Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:41:12 8 1611 XLON x8KAyLWLU34 Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:41:12 92 1612 XLON x8KAyLWLU3H Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:36:52 77 1615 XLON x8KAyLWLTqj Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:36:52 44 1615.5 XLON x8KAyLWLTqk Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:36:52 68 1615.5 XLON x8KAyLWLTqm Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:29:03 70 1612 XLON x8KAyLWL6sD Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:25:15 129 1612.5 XLON x8KAyLWL4rF Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:19:13 2 1612 XLON x8KAyLWL3n9 Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:19:13 14 1612 XLON x8KAyLWL3nB Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:19:05 74 1612.5 XLON x8KAyLWL3zUSD Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:15:04 89 1612.5 XLON x8KAyLWL1m9 Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:15:04 40 1612.5 XLON x8KAyLWL1mB Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:09:32 8 1612 XLON x8KAyLWLCkv Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:09:32 83 1612.5 XLON x8KAyLWLCk@ Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:06:13 128 1612.5 XLON x8KAyLWLDPp Travis Perkins Plc 11/01/2022 11:01:12 65 1614 XLON x8KAyLWL9p7 Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:58:38 64 1616 XLON x8KAyLWMteR Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:56:07 37 1615.5 XLON x8KAyLWMqA4 Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:56:07 29 1615.5 XLON x8KAyLWMqA6 Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:56:07 98 1616 XLON x8KAyLWMqA8 Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:49:49 71 1617.5 XLON x8KAyLWMmFH Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:47:07 86 1617 XLON x8KAyLWM@jO Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:44:04 82 1616.5 XLON x8KAyLWMyci Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:40:25 83 1614.5 XLON x8KAyLWMzHh Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:37:12 91 1614.5 XLON x8KAyLWMx7b Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:30:21 74 1613 XLON x8KAyLWMdxq Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:30:21 74 1613 XLON x8KAyLWMdxy Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:26:56 7 1615.5 XLON x8KAyLWMbul Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:26:56 98 1616 XLON x8KAyLWMbuq Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:22:41 70 1618 XLON x8KAyLWMZE3 Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:19:40 9 1618.5 XLON x8KAyLWMXB7 Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:19:33 71 1619 XLON x8KAyLWMXKS Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:17:03 70 1618 XLON x8KAyLWMltS Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:15:00 24 1618.5 XLON x8KAyLWMi58 Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:15:00 60 1618.5 XLON x8KAyLWMi5A Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:10:54 141 1619 XLON x8KAyLWMgOx Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:07:32 65 1620 XLON x8KAyLWMeSb Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:07:32 90 1620 XLON x8KAyLWMeSd Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:00:27 77 1618.5 XLON x8KAyLWMLsJ Travis Perkins Plc 11/01/2022 10:00:27 12 1618.5 XLON x8KAyLWMLsL Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:59:54 1 1618 XLON x8KAyLWMLA8 Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:56:56 70 1616.5 XLON x8KAyLWMJLT Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:54:49 80 1615 XLON x8KAyLWMGRA Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:51:18 33 1615.5 XLON x8KAyLWMVa1 Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:51:18 49 1615.5 XLON x8KAyLWMVa3 Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:47:41 83 1616.5 XLON x8KAyLWMTlp Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:47:41 2 1616.5 XLON x8KAyLWMTlr Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:44:37 102 1616 XLON x8KAyLWMRdV Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:40:07 5 1615.5 XLON x8KAyLWMPL6 Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:40:07 85 1615.5 XLON x8KAyLWMPL8 Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:36:46 69 1614 XLON x8KAyLWM7HM Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:34:53 64 1613.5 XLON x8KAyLWM4Qd Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:31:41 87 1614 XLON x8KAyLWM22p Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:28:46 96 1613.5 XLON x8KAyLWM0USDy Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:27:32 109 1612.5 XLON x8KAyLWM1hd Travis Perkins Plc 11/01/2022 09:25:27 142 1611.5 XLON x8KAyLWMEqf Travis Perkins Plc 11/01/2022 08:02:07 65 1603.5 XLON x8KAyLWN6xo Travis Perkins Plc 11/01/2022 08:02:07 86 1604 XLON x8KAyLWN6xs Travis Perkins Plc 11/01/2022 08:02:07 100 1604.5 XLON x8KAyLWN6xUSD Travis Perkins Plc 11/01/2022 08:02:04 86 1605 XLON x8KAyLWN67h Travis Perkins Plc 11/01/2022 08:02:04 10 1605 XLON x8KAyLWN67m Travis Perkins Plc 11/01/2022 08:02:04 106 1605 XLON x8KAyLWN67o Travis Perkins Plc 11/01/2022 08:02:03 187 1605 XLON x8KAyLWN66Q

