DJ Boeing verliert bei Passagierjet-Auslieferungen Boden an Airbus

Von Doug Cameron und Benjamin Katz

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat 2021 mehr Flugzeuge verkauft als Airbus, lieferte aber nur halb so viele Passagierflugzeuge aus wie der europäische Wettbewerber - ein Zeichen für die sich verändernde Lage bei den beiden weltweit führenden Flugzeugherstellern.

Boeing teilte am Dienstag mit, der Konzern habe im abgelaufenen Jahr brutto 909 Flugzeug-Bestellungen erhalten, aber nur etwa 280 Passagierflugzeuge ausgeliefert - weniger als halb so viel wie Airbus. Damit stützt sich der US-Flugzeugbauer mehr auf seine Frachtflugzeuge und militärischen Versionen von Verkehrsflugzeugen. Einschließlich der Stornierungen konnte Boeing netto 535 neue Aufträge verbuchen, darunter auch ältere Aufträge für 56 Flugzeuge, deren Erfüllung jetzt als wahrscheinlicher gilt.

Airbus hatte am Montag berichtet, im vergangenen Jahr 611 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert und Aufträge für 771 Flugzeuge erhalten zu haben, mehr als doppelt soviel wie im Vorjahr. Inklusive der Stornierungen betrug die Zahl der Nettobestellungen 507.

Auslieferungen, bei denen Fluggesellschaften und andere Kunden in der Regel die Hälfte oder mehr des Kaufpreises zahlen, werden von Anlegern genau beobachtet. Analysten gehen davon aus, dass Boeing am 26. Januar bei der Vorlage der Ergebnisse für 2021 einen Umsatz von fast 65 Milliarden US-Dollar ausweisen wird, gegenüber 58,2 Milliarden US-Dollar 2020, als das Unternehmen nur 157 Jets auslieferte.

Boeing und Airbus haben immer noch Aufträge für Tausende von Flugzeugen, die in den nächsten Jahren ausgeliefert werden sollen, auch wenn die Fluggesellschaften weiterhin mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen haben. Diese ließ die weltweite Luftverkehrskapazität, gemessen an den verfügbaren Sitzen, im vergangenen Jahr um 35 Prozent geringer ausfallen als vor der Pandemie 2019, so der Datenanbieter OAG.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 02:30 ET (07:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.