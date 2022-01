Für den Elektroautobauer Tesla liefen die Geschäfte in China im Dezember offenbar überragend.? Tesla mit starken Dezember-Verkaufszahlen? Monatsrekord erreicht? Starke Konkurrenz in der RegionDaten der China Passenger Car Association (CPCA) zufolge hat der US-Konzern Tesla im Dezember 70.847 in China hergestellte Fahrzeuge verkauft - mehr als je zuvor in einem Monat, seitdem die Produktion im Werk in Shanghai 2019 startete.Verkaufszahlen verdreifachtIm Vergleich ...

