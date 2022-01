Nach dem Abverkauf zu Jahresbeginn profitiert die Nordex-Aktie aktuell von der wieder besseren Stimmung für Green-Tech-Aktien. Das Nasdaq-Comeback in den USA hat auch beim Turbinenbauer für steigende Kurse gesorgt. Der Konzern meldet derweil einen neuen Auftrag vom deutschen Branchenprimus RWE.Bereits am Dienstag hatte RWE über die Investitionen in den neuen spanischen Windpark Rea Unificado berichtet. Zu dem Auftrag über neun Turbinen mit einem Volumen von 43 Megawatt gehört auch ein Service-Vertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...