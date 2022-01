DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Corporate News Nemetschek Group stärkt führende Position im dynamisch wachsenden, hochattraktiven 3D-Animationsmarkt durch Maxons Übernahme von Pixologic - Oscarprämierte Sculpting- und Painting-Software ZBrush jetzt Teil der Maxon Familie - Erweitertes Portfolio verbessert Maxons Zugang zum riesigen 3D-Animations- und aufstrebendem Metaverse-Markt - Gemeinsames Angebot erschließt neue Zielgruppen München / Friedrichsdorf, 12. Januar 2022 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907) gab heute bekannt, dass ihre Marke Maxon, führender Entwickler von professionellen 3D-Softwarelösungen, die Übernahme von Pixologic Inc. mit Sitz in Los Angeles, USA, erfolgreich abgeschlossen hat. Pixologic entwickelt die oscarprämierte Sculpting- und Painting-Software ZBrush. Das ZBrush-Team bringt jahrzehntelange Erfahrung in der 3D-Branche in die Maxon Organisation ein. Durch den Zusammenschluss wird Maxon auch die große, schnell wachsende Gaming-Industrie noch gezielter adressieren. ZBrush wird von renommierten Filmstudios, Spieleentwicklern, Designern, in der Werbebranche und von Illustratoren auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Top-Kreativen der Branche haben ZBrush für eine Reihe prämierter Filme und Serien verwendet, darunter Dune, Star Wars, Avatar und Game of Thrones. Pixologic ist ein schnell wachsendes und hochprofitables Unternehmen, mit einer operativen Marge, die über dem Durchschnitt der Nemetschek Group liegt. Nach den erfolgreichen Integrationen von Redshift und Red Giant ist diese Akquisition ein perfekter und logischer strategischer Schritt für Maxon. Das Produktportfolio wird durch die Übernahme mit 3D-Sculpting- und Painting-Expertise vervollständigt. Gleichzeitig festigt Maxon damit seinen Führungsanspruch bei kreativen digitalen Lösungen für Artists im dynamisch wachsenden, 16 Milliarden Euro großen 3D-Animationsmarkt. "Mit diesem Schritt erweitern wir die innovativen und kreativen Möglichkeiten unseres Kundenkreises", so David McGavran, CEO von Maxon. "Durch das Zusammenbringen unserer führenden Lösungen und Experten möchten wir kreative Artists mit einem ständig wachsenden und leistungsstarken Lösungsangebot nachhaltig begeistern. Mit dem erweiterten Portfolio werden wir die Branche revolutionieren und auch im riesigen, aufstrebenden Metaverse-Markt eine entscheidende Rolle spielen." "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Maxon", sagt Ofer Alon, Gründer und Visionär von Pixologic. "Unsere Synergien liegen auf der Hand - beide Unternehmen teilen eine lange Tradition in der Entwicklung herausragender Produkte und Innovationen sowie die Leidenschaft, die kreative Community bestmöglich zu unterstützen." "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Nemetschek Group und für Maxon. Mit der Akquisition bauen wir unsere Führungsposition bei 3D-Softwarelösungen für Artists und Kreative deutlich aus. Die Übernahme ist eine perfekte Ergänzung und kommt für uns zu einem optimalen Zeitpunkt. So können wir die wachsenden Marktpotenziale im Media-Segment noch erfolgreicher nutzen", sagt Dr. Axel Kaufmann, CFOO und Sprecher der Nemetschek Group. Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC/O-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen in dieser Branche erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (OPEN BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.300 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. Über Maxon

Maxon entwickelt leistungsstarke und gleichzeitig einfach zu bedienende Softwarelösungen für Kreative, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Das innovative Produktportfolio von Maxon hilft Artists, ihre kreativen Workflows zu optimieren. Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modeling, -Simulation und -Animation, die vielseitige Red Giant Produktpalette mit revolutionären Werkzeugen für Schnitt, Motion Design und Filmproduktion sowie die ultraschnellen Redshift Rendering-Lösungen für die High-End-Produktion.

Das Maxon Team besteht aus engagierten Menschen, die sich für den Aufbau und die Förderung einer starken Community für Artists stark machen. Maxon ist überzeugt, dass der Aufbau enger Beziehungen zu den Anwendern und die Förderung ihrer beruflichen Entfaltung entscheidend dafür sind, die Trends in der Branche zu erkennen und die Kunden besser betreuen zu können. Von den beliebten Events bis hin zu den kostenlosen Bildungsangeboten von Cineversity zielen alle Aktivitäten von Maxon darauf ab, dieses Ziel zu erreichen. Maxon ist Teil der Nemetschek Group. Über ZBrush

ZBrush wird von angesehenen Filmstudios, Spieleentwickler*innen, Designer*innen, in der Werbebranche und von Illustrator*innen auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Top-Kreativen der Branche haben ZBrush für zahlreiche Großproduktionen eingesetzt, darunter Dune, Star Wars, Avatar, das Marvel-Universum, Game of Thrones, Lord of the Rings/Hobbit und viele weitere. Dank seiner Vielseitigkeit ist ZBrush auch ein fester Bestandteil von Animationsfilmen wie Frozen, Moana, Raya and the Last Dragon und Encanto. ZBrush wurde auch ausgiebig in Triple-A-Spielen wie Fortnite, der God of War-Franchise, der Uncharted-Franchise, der Assassin's Creed-Franchise, der Far Cry-Franchise, der The Division-Franchise und vielen anderen verwendet.

