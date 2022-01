Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1361 US-Dollar gehandelt. In New York notierte der Euro am Vorabend gegen 21 Uhr bei 1,1367 Dollar. "Inflation ist das dominierende Thema an den Märkten - auch vor dem Hintergrund der heute anstehenden Verbraucherpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...