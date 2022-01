Tagesausblick für 12.01.: DAX bügelt gestrige Verluste aus. Biotech im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Den gestrigen Rücksetzern nutzten heute einige Investoren zum Einstieg. Die Zinssorgen konnten allerdings nicht komplett abgelegt werden. So stabilisierte sich der DAX noch unterhalb der 16.000 Punktemarke und auch der EuroStoxx50 schloss unterhalb der wichtigen Marke von 4.300 Punkten.

An den Anleihemärkten in Europa und den USA zeigten sich nur geringfügige Bewegungen. Mit dem Erreichen des Vor-Corona-Niveaus in den USA warten Investoren nun erst einmal ab. Die Renditen 10jähriger deutscher Papiere haben inzwischen das Niveau von Q2 2019 erreicht. Die Entspannung am Rentenmarkt stützte heute die Notierungen von Gold und Silber. Der Goldpreis stieg dabei über die Marke von 1.800 US-Dollar. Die gute Stimmung am Aktienmarkt färbt auf den Ölmarkt ab. So verbesserte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil um knapp zwei Prozent auf 82,30 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Bayer-Aktie kratzte heute am Hoch aus dem vierten Quartal 2021. Gelingt nun die Trendwende? BioNTech-Chef Ugur Sahin erwartet für 2022 einen Umsatz zwischen 13 und 17 Mrd. Euro. Dies geht aus einer heute veröffentlichten Investoren-Präsentation hervor. Die Aktie brach dennoch deutlich ein. Evotec erweitert die Kooperation mit Bristol Myers Squibb im Bereich der Neurologie. Die Evotec-Aktie konnte sich daraufhin von der Unterstützungsmarke bei EUR 36,50 distanzieren. Großaktionär Cerberus hat Anteile an den beiden deutschen Finanzhäusern Commerzbank und Deutsche Bank verkauft. Vor allem die Aktie der Commerzbank musste daraufhin Federn lassen. Shop Apotheke meldete für das vierte Quartal einen Umsatzanstieg um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies ging aus vorläufig veröffentlichten Zahlen hervor. Anleger quittierten die Daten mit einem Kursplus von rund drei Prozent. VW meldete einen kräftigen Absatzrückgang in China. Die Aktie pendelte dennoch um die Nulllinie.

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten heute der European Biotech Index und der Solactive BRIC E-Commerce Index. Der European Biotech Index bekam unter anderem von BioNTech und Evotec Auftrieb. Der E-Commerce-Index profitierte von der guten Entwicklung der chinesischen Internetriesen.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, Dezember

China - Erzeugerpreise, Dezember

Deutschland - Großhandelspreise, Dezember

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, November

USA - Verbraucherpreise, Dezember

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.850/16.000/16.090/16.245 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.600/15.725/15.850 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben. Im weiteren Verlauf pendelte der Aktienindex allerdings in einer engen Range zwischen 15.900 und 15.980 Punkte. Ein Ausbruch über 16.000 Punkten gelang nicht. Damit bleibt der kurzfristige Trend abwärtsgerichtet. Weitere Kaufimpulse gibt es erst oberhalb von 16.000 Punkten. Auf der Unterseite findet der Leitindex bei rund 15.850 Punkten eine Unterstützung.

DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 15.10.2021- 11.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.01.2015- 11.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB1SB5 0,29* 16.400 16.500 15.02.2022 DAX HB1LA5 0,52* 16.100 16.200 15.02.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 1 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.01.2022; 18:00 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB1L46 0,33* 15.800 15.700 15.02.2022 DAX HB1L4D 0,53* 16.150 16.050 15.02.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 1 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.01.2022 18:01 Uhr

