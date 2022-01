Unterföhring (ots) -Nur noch 32 Tage bis zum 56. Super Bowl: Die heiße Phase der National Football League startet am Wochenende, ProSieben, ran.de und Joyn übertragen alle dreizehn NFL-Playoff-Spiele mit den Superstars Tom Brady, Aaron Rodgers und Patrick Mahomes live.Road to Super Bowl LVI: Los geht's am Samstag, 15. Januar 2022, um 22:20 Uhr in der Wild-Card-Round mit dem AFC-Playoff-Spiel zwischen den Las Vegas Raiders und den Cincinnati Bengals, kommentiert von Patrick Esume und Björn Werner. Direkt im Anschluss folgt das AFC-East-Duell der New England Patriots bei den Buffalo Bills mit den Kommentatoren Carsten Spengemann und Roman Motzkus.Brady in der Prime Time: Am Sonntag, 16. Januar 2022, beginnt um 18:30 Uhr der zweite Teil der Wild-Card-Round. Jan Stecker und Patrick Esume kommentieren das Playoff-Duell der Philadelphia Eagles beim Titelverteidiger Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers. Ab 22:15 Uhr treffen die San Francisco 49ers auf die Dallas Cowboys, kommentiert von Jonas Friedrich und Björn Werner. Zum Nachtduell der Pittsburgh Steelers bei den Kansas City Chiefs melden sich ab 2:00 Uhr die Kommentatoren Carsten Spengemann und Roman Motzkus.Im letzten Wild-Card-Playoff-Spiel stehen sich in der Nacht von Montag, 17. Januar, auf Dienstag, 18. Januar 2022, die Arizona Cardinals und die Los Angeles Rams gegenüber, kommentiert von Mattis Oberbach und Roman Motzkus ab 2:05 Uhr.Netmänner im Studio: Für die News aus dem Netz sorgen Christoph "Icke" Dommisch (Spiele 1, 3, 4) sowie Max Zielke (Spiele 2, 5, 6).NFL-Playoffs auf ProSieben, ran.de und Joyn im Überblick:Wild Card Round:Samstag, 15.1.202222:20 Uhr AFC: Las Vegas Raiders @ Cincinnati BengalsSonntag, 16.1.20222:00Uhr AFC: New England Patriots @ Buffalo Bills18:30 Uhr NFC: Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers22:15 Uhr NFC: San Francisco 49ers @ Dallas CowboysMontag, 17.1.20222:00 Uhr AFC: Pittsburgh Steelers @ Kansas City ChiefsDienstag, 18.1.20222:05 Uhr NFC: Arizona Cardinals @ Los Angeles RamsDivisional Round:Samstag, 22.1.202222:20 Uhr Spiel 1Sonntag, 23.1.20222:00 Uhr Spiel 220:45 Uhr Spiel 3Montag, 24.1.20220:25 Uhr Spiel 4Conference Championships:Sonntag, 30.1.2022 20:45 Uhr Spiel 1Montag, 31.1.2022 0:25 Uhr Spiel 2Sonntag, 13.2.202220:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX23:05 Uhr Super Bowl LVI live auf ProSiebenPressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5119242