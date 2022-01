DJ Volkswagen-Kernmarke auch im Dezember mit Absatzeinbruch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verwerfungen bei den Halbleiter-Lieferungen haben der Kernmarke von Volkswagen auch im Dezember einen Absatzeinbruch eingebrockt. Die Auslieferungen sackten laut Mitteilung um 34,4 Prozent auf 395.500 Fahrzeuge ab. Für das Gesamtjahr ergibt sich ein Rückgang von 8,1 Prozent auf knapp 4,9 Millionen Einheiten. Im wichtigsten Markt China verzeichnete die Kernmarke im Dezember genauso wie in Westeuropa einen Absatzrückgang von rund 36 Prozent. Auch in allen anderen Regionen wurden weniger Autos ausgeliefert.

Der Anteil von rein batterieelektrischen (BEV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen an den Gesamtauslieferungen verdoppelte sich 2021 nahezu auf jetzt 7,5 (2020: 4) Prozent.

"Unter außerordentlich herausfordernden Bedingungen hat Volkswagen ein zufriedenstellendes Absatzergebnis erreicht", sagte Klaus Zellmer, Vorstand für Vertrieb und Marketing Volkswagen, laut Mitteilung. "Die massiven halbleiterbedingten Auswirkungen auf die Produktion waren im Jahresverlauf jedoch nicht vollumfänglich zu kompensieren." Der "hohe" Auftragsbestand von 543.000 Fahrzeugen allein in Europa - davon 95.000 Bestellungen für vollelektrische IDs - zeige allerdings deutlich: "Das Interesse an Volkswagen-Fahrzeugen ist auch weiterhin sehr hoch", so der Manager.

VW erwartet, dass mindestens das erste Halbjahr 2022 aufgrund anhaltender Lieferengpässe bei Halbleitern weiterhin volatil und anspruchsvoll bleiben wird. Das Unternehmen gehe aber davon aus, die Produktion im weiteren Jahresverlauf stabilisieren und den hohen Auftragsbestand "schnellstmöglich" abarbeiten zu können.

