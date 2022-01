Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit fester Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,67 Prozent auf 3.994,52 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen klar nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf positive Überseebörsenvorgaben von der Wall Street und aus Asien. International dürften die am Nachmittag zur Veröffentlichung ...

