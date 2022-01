Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.01.2022 / 09:53

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Prof. Dr. Vorname: Wolfgang Nachname(n): Maennig

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

b) LEI

391200EUDABLUKXCKG48

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005659700

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 83.9500 EUR 18804.80 EUR 84.0000 EUR 17136.00 EUR 83.8500 EUR 14589.90 EUR 83.9000 EUR 12585.00 EUR 83.8000 EUR 11061.60 EUR 83.7000 EUR 8370.00 EUR 83.6000 EUR 7524.00 EUR 83.7500 EUR 5695.00 EUR 84.0500 EUR 3782.25 EUR 83.6500 EUR 1087.45 EUR 83.7000 EUR 20506.50 EUR 84.0000 EUR 13272.00 EUR 83.6500 EUR 11209.10 EUR 83.5500 EUR 10360.20 EUR 83.8000 EUR 10223.60 EUR 83.9000 EUR 9480.70 EUR 83.8500 EUR 7294.95 EUR 83.7500 EUR 6448.75 EUR 83.6000 EUR 5935.60 EUR 83.9500 EUR 4617.25 EUR 83.5000 EUR 3089.50 EUR 84.1000 EUR 2775.30 EUR 83.4000 EUR 2668.80 EUR 83.4500 EUR 667.60 EUR 84.1500 EUR 336.60 EUR 83.7500 EUR 52678.75 EUR 83.7000 EUR 18832.50 EUR 83.8000 EUR 13910.80 EUR 83.6500 EUR 7110.25 EUR 83.5500 EUR 6851.10 EUR 83.6000 EUR 1086.80 EUR 83.7000 EUR 48713.40 EUR 83.7500 EUR 16163.75 EUR 83.6500 EUR 11209.10 EUR 83.6000 EUR 8778.00 EUR 83.8000 EUR 6452.60 EUR 83.5000 EUR 4759.50 EUR 83.5500 EUR 4344.60 EUR 83.2500 EUR 33799.50 EUR 83.2000 EUR 26291.20 EUR 83.1500 EUR 21036.95 EUR 83.0500 EUR 12125.30 EUR 83.1000 EUR 5484.60 EUR 83.3000 EUR 1082.90 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 83.6449 EUR 510234.0500 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.01.2022; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR



