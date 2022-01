Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Inflation ist das dominierende Thema an den Märkten - auch vor dem Hintergrund der heute anstehenden Verbraucherpreise in den USA, so die Analysten der Helaba.Diese dürften erneut steigen und Spekulationen auf eine geldpolitische Reaktion der US-Notenbank stärken. Inzwischen gehe die Mehrheit der Marktteilnehmer von einer ersten Erhöhung des Leitzinsbandes bereits im März aus. Die Renditen würden im Trend steigen - nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande und Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren würden inzwischen positiv rentieren. Da zudem die Inflationserwartungen zuletzt gesunken seien, würden die Realrenditen nach oben tendieren. ...

