Berlin (ots) -Das Berliner Reise- und Buchungsportal camping.info hat im Rahmen eines Publikumspreises die 100 beliebtesten Campingplätze in Europa ausgezeichnet. Mehr Informationen und Bilder erhalten Sie in der folgenden Pressemitteilung.Aus Deutschland schafften es 67 Campingplätze in die Top 100, darunter auch der beliebteste Campingplatz in Europa:Campingpark Kühlungsborn / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn / Europa Nr. 1Der Campingpark Kühlungsborn ist nach dem Siegertreppchen im Jahr 2021 erneut zum beliebtesten Campingplatz in Europa, Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Der familienfreundliche Campingplatz verfügt über eine Fläche von zwölf Hektar und befindet sich direkt am Strand der Ostsee. Er existiert bereits seit 1991 und wird von Manfred Sürken geführt. Gäste genießen hier nicht nur die einmalige Lage und das Flair des direkt angrenzenden Ostseebades Kühlungsborn, sondern auch das positiv wirkende Ostseeklima mit seinem kilometerlangen weißen Sandstrand. Auf dem großen Naturgrundstück finden Campingfreunde sowohl sonnige, als auch bewaldete Stellplätze. Für höchste Qualität sprechen die modernen, sanitären Anlagen auf dem Platz. Ein eindrucksvoller Kinderspielplatz und ein großes Animationsprogramm machen den Familienurlaub in Kühlungsborn perfekt. Wellnessliebhaber können bei einem Saunagang oder einer Massage entspannen. Im Jahr 2021 wurden 100 Komfort-Stellplätze neu befestigt, weitere folgen in 2022. Ebenso wurde der Kleinkind-Spielplatz erneuert, die befahrbare Entsorgungsstation umgebaut und ein CamperClean-Automat zur Verfügung gestellt.Alle Details und Bilder unter: www.camping.info/presse Platz eins geht an den Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern), gefolgt von Camping Grubhof (Salzburg) und Camping Rosenfelder Strand Ostsee (Schleswig-Holstein). Unter den 100 ausgezeichneten Campingplätzen befinden sich 67 in Deutschland, 22 in Österreich, sieben Italien, zwei in Holland sowie jeweils einer in der Schweiz und Slowenien.Das gesamte Ranking der 100 beliebtesten Campingplätze unter: www.camping.info/awardDer camping.info Award, der 2022 bereits zum elften Mal vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit der Campingurlauber. In Summe gaben über 150.000 Campinggäste 228.000 Bewertungen ab. "Der camping.info Award ist ein Publikumspreis. Es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit", erklärt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info mit Sitz in Berlin. "Somit haben auch kleine Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden." Mit der Website camping.info, einer neuen App und gedruckten Campingführern unterstützt camping.info Campingurlauber bei der Suche und Planung des perfekten Campingurlaubs. Freie Stellplätze von ausgewählten Campingplätzen können zudem via Webseite oder App direkt gebucht werden.camping.info Award 2022: Top 10 in Deutschland:1. Campingpark Kühlungsborn / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn / Europa Nr. 12. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube / Europa Nr. 33. Campingplatz Ecktannen / Mecklenburg-Vorpommern / Heilbad Waren (Müritz) / Europa Nr. 64. Ostseecamping Familie Heide / Deutschland / Schleswig Holstein / Kleinwaabs / Europa Nr. 85. Campingpark Kalletal / Nordrhein-Westfalen / Kalletal-Stemmen / Europa Nr. 96. Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Niedersachsen / Hannover / Europa Nr. 107. Camping am Deich - Nordsee / Niedersachsen / Krummhörn-Upleward / Europa Nr. 128. Campingpark Südheide / Niedersachsen / Winsen (Aller) / Europa Nr. 149. Camping Strukkamphuk / Schleswig-Holstein / Fehmarn / Europa Nr. 1510. Camping & Ferienpark Falkensteinsee / Niedersachsen / Ganderkesee / Falkenburg / Europa Nr. 17Alle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/awardcamping.info Award 2022: Top 10 in Europa:1. Campingpark Kühlungsborn / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn2. Camping Grubhof / Österreich / Salzburg / St. Martin bei Lofer3. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube4. Camping Hüttenberg / Schweiz / Ostschweiz / Eschenz5. Camp MondSeeLand / Österreich / Oberösterreich / Tiefgraben bei Mondsee6. Campingplatz Ecktannen / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Heilbad Waren (Müritz)7. Camping Murinsel / Österreich / Steiermark / Großlobming8. Ostseecamping Familie Heide / Deutschland / Schleswig Holstein / Kleinwaabs9. Campingpark Kalletal / Deutschland / Nordrhein-Westfalen / Kalletal-Stemmen10. Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Deutschland / Niedersachsen / HannoverAlle europäischen Top 100 Campingplätze auf einen Blick: www.camping.info/awardcamping.info Award 2022: 7 Neueinsteiger der Top 100- Platz 13: Camping Sonnenland / Burgenland / Lutzmannsburg- Platz 71: Hafencamp Senftenberger See / Brandenburg / Großkoschen- Platz 83: Kur-Camping Kreuzhof / Baden-Württemberg / Lenzkirch- Platz 96: Seepark Ternsche / Nordrhein-Westfalen / Selm- Platz 97: Campingpark Erfurt / Thüringen / Erfurt- Platz 98: Alpenferienpark Reisach / Kärnten / Reisach- Platz 99: Camping Maltschacher Seewirt / Kärnten/ Feldkirchencamping.info Award 2022: Die Aufsteiger- Von Platz 80 auf Platz 35: 50plus Campingpark Fisching / Steiermark (+45)- Von Platz 78 auf Platz 42: Camping Neubauer / Kärnten (+36)- Von Platz 93 auf Platz 57: Campingpark Gut Ruhleben / Schleswig-Holstein (+36)- Von Platz 43 auf Platz 8: Ostseecamping Familie Heide / Schleswig-Holstein (+35)- Von Platz 98 auf Platz 63: Camping Vorderboden / Vorarlberg (+35)camping.info Award 2022: Top-Plätze aus weiteren europäischen Ländern:- Italien, Südtirol: Luxury Camping Schlosshof / Lana / Europa Nr. 11- Italien, Venezien: Camping Village Marina di Venezia / Cavallino / Europa Nr. 22- Niederlande: Recreatiepark Het Winkel / Winterswijk Brinkheurne / Europa Nr. 75- Slowenien: Camping Plana & Bar 66 / Pivka / Europa Nr. 82- Ungarn: Margaréta-Bia Guest House & Camping / Biatorbágy- Kroatien: Polidor Family Camping Resort / Funtana- Bosnien und Herzegowina: Auto Camp Green park / Mostar- Schweden: Långsjön Stugor & Camping AB / Ankarsrum- Polen: Camping Alexa / ChIapowo- Portugal: Camping Beira Marvao / Marvao- Griechenland: Camping Gythion Bay / Gythion- Nordmazedonien: Camping Rino / Struga- Spanien: Camping La Ballena Alegre Costa Brava / Figueres- Dänemark: Skiveren Camping / ÅlbækÜber camping.infocamping.info mit Sitz in Berlin ist mit über 23.000 gelisteten Campingplätzen in 44 Ländern und jährlich rund 40 Millionen Seitenaufrufen die meistbesuchte Camping-Plattform im deutschsprachigen Raum. Mit der Website, einer neuen App und gedruckten Campingführern unterstützt camping.info Campingurlauber bei der Suche und Planung des perfekten Campingurlaubs. Freie Stellplätze von ausgewählten Campingplätzen können zudem via Webseite oder App direkt gebucht werden. Neben der Bereitstellung der Informationen über unterschiedlichste Campingplätze in ganz Europa steht camping.info mit seiner großen Gemeinschaft für einen regen Erfahrungsaustausch unter Campern und Outdoorfans. Mehr als 150.000 Campinggäste bewerten regelmäßig die Campingplätze und teilen Fotos und Videos. 