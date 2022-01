Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Erholung der zuletzt geplagten Corona Gewinner. Wir schauen auf drei DAX Kandidaten, die jetzt eine gute Figur abgeben und wir beleuchten den AIXTRON Mitbewerber VECCO aus den USA.

Nach drei schwachen Tagen in Folge erholten sich die Märkte gestern kräftig. Der DAX legte vor und schloss mit einem Plus von 1,1%. An der Wall Street tendierten die Indizes ebenfalls fest. Der DOW JONES legte 0,5% zu, der marktbreite S&P500 schaffte +0,9% und der NASDAQ100 sogar +1,4%. Ein Großteil der Zuwächse ist in New York erst im späten Handel in erzielt worden, deshalb hat der DAX heute in der Vorbörse und zur Eröffnung noch Nachholbedarf. Über 130 Punkte oder 0,8% fester startete das deutsche Börsenbarometer in den frühen Handel. Die Eröffnung fand also deutlich über der Marke von 16.000 Punkten statt.

