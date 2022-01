Die europäischen Bankaktien sind im laufenden Jahr der stärkte Sektor am Markt. Besonders gut liefen in der letzten Woche Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank. Doch der Ausstieg des Großinvestors Cerberus sorgte für einen Abverkauf. DER AKTIONÄR erklärt, wie es für Anleger nun weitergehen könnte.Cerberus hat am Montagabend 21 Millionen Deutsche-Bank-Aktien verkauft, und seinen Anteil am Konzern von drei auf zwei Prozent reduziert. Die Veräußerungen - auch bei der Commerzbank machte der ...

