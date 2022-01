Microsoft erweitert seine Surface-Reihe in Deutschland. Das Pro 8 wird zunächst für Businesskunden um ein neues Modell erweitert. Auch für die Modelle Go 3 und Pro X gibt es Updates. Die neuen Surface-Modelle wurden im September 2021 vorgestellt und werden nun um neue Optionen erweitert. Ein Update auf Intels zwölfte Prozessorgeneration gibt es jedoch nicht. Surface Pro 8 als günstigere LTE-Version für Geschäftskunden Microsoft Surface Pro 8. (Bild: Microsoft) Das Surface Pro 8 ergänzt Microsoft um eine LTE-Advanced-Version for Business und ein Modell mit Intels Core-i3-Chip...

