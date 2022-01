Der Mittwoch begann bei den deutschen Indices mit einem positiven Vorzeichen. Der deutsche Leitindex DAX notiert zur Stunde bei einem Stand von 16.004 Punkte und somit rund 0,04% leicht im Plus. Die Unternehmen in der zweiten Reihe können sich auch behaupten und der MDAX handelte zuletzt bei 34.864 Punkte (+0,26%), TexDAX bei 3.644 Punkte und somit 0,60% tiefer als am Vortag. Der SDAX verliert ebenfalls und notierte zuletzt bei 15.969 Punkte (-0,23%).

