Händler erwarten den Bericht zu den US-Verbraucherpreisen Der US500 gibt am Mittwoch vorbörslich vor den US-Verbraucherpreisdaten, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden, seine Anfangsgewinne wieder ab und rutscht leicht ins Minus. Am Dienstag hatte der Index seine Erholung, die am Montagnachmittag begann, um weitere 40 Punkte fortgesetzt. Die Märkte zeigten sich bei der Anhörung von Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats erleichtert. Der Fed-Vorsitzende sagte, dass die US-Notenbank bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...