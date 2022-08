DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Erleichterung über China erholt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street erholt sich am Dienstag im Verlauf. Geopolitische Spannungen hatten die US-Börsen zunächst deutlicher ins Minus gedrückt. Denn für erhebliches Unbehagen unter Anlegern sorgt der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und der Nummer drei der US-Verfassung. Pelosi ist die ranghöchste US-Vertreterin, die die Insel seit 25 Jahren besucht. Es wird befürchtet, dass sich durch die Visite die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern könnten. Peking beansprucht Taiwan als chinesisches Territorium und hat im Falle eines Besuches mit "ernsthaften Konsequenzen" gedroht. Die Volksrepublik reagierte bereits mit einem Importstopp von hunderten Produkten aus Taiwan und ließ zudem Kampfflugzeuge über der Taiwan-Straße auf See aufsteigen.

Doch sprechen Händler von einem Spiel mit den Muskeln, aber nicht von einer ernsten Krise. Unter Anlegern mache sich Erleichterung breit. Daher kommen die Aktienkurse deutlich von den Tagestiefs zurück. "Das wahrscheinlichste Ergebnis ist ein Besuch von Pelosi in Taiwan, eine Machtdemonstration des chinesischen Militärs, eine eskalierte Rhetorik, aber kein tatsächlicher Konflikt", mahnt Analyst Tom Essaye von Sevens Report zur Gelassenheit. Der Dow-Jones-Index verliert bis zum Mittag US-Ostküstenzeit 0,2 Prozent auf 32.735 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite drehen dagegen 0,3 bzw. 0,9 Prozent ins Plus. Im Dow belastet die Schwäche von Caterpillar.

Ausdruck der Erleichterung ist der Rentenmarkt, wo die Notierungen deutlich nachgeben und die Renditen daher kräftig anziehen. Mit den China-Sorgen hatten die Rentennotierungen zunächst deutlich angezogen. Auch die Konjunktursorgen lassen etwas nach. Zwar sind die offenen Stellen den dritten Monat in Folge gesunken, gleichwohl bewegen sie sich weiter auf hohem Niveau.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollar-Index legt um 0,4 Prozent zu - gestützt von steigenden Marktzinsen. Die Spannungen zwischen den USA und China dürften als sichere Häfen geltende Währungen wie dem Dollar Auftrieb verleihen, so die Analysten der ING.

Die Ölpreise erholen sich etwas nach dem Vortagesabsturz. Der Preis der europäischen Sorte Brent springt wieder über die Marke von 100 US-Dollar. Die Nachfragesorgen befeuert durch die Rezessionsängste bestünden aber weiter, heißt es. Aber mit dem Treffen der Lobbygruppe Opec+ am Mittwoch rücke die Angebotsseite wieder verstärkt in den Fokus. Letztlich profitiere der Erdölpreis aber auch von den geopolitischen Spannungen, heißt es weiter. Daher steige auch der Goldpreis.

Dupont und Caterpillar nach Zahlenausweis leichter

Dupont büßen 0,6 Prozent ein. Der US-Spezialchemiekonzern hat im zweiten Quartal zwar die Markterwartungen übertroffen, mit seinem Ausblick für das laufende Quartal aber enttäuscht. Caterpillar verlieren 3,3 Prozent. Der Baumaschinenhersteller hat im zweiten Quartal zwar mehr verdient als erwartet, beim Umsatz aber die Analystenerwartungen leicht verfehlt. Das Unternehmen gilt als Konjunkturbarometer.

Pinterest machen einen Sprung um 12,8 Prozent nach oben. Schützenhilfe erhält die Aktie vom aktivistischen Investor Elliott Management. Dieser hat mitgeteilt, dass er mit einer Beteiligung von etwa 9 Prozent nunmehr größter Aktionär sei. Die Zweitquartalszahlen sind indessen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Der Umsatz des Fahrtenvermittlers Uber Technologies hat sich im vergangenen Quartal mehr als verdoppelt. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Juni um 105 Prozent. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn - eine Zahl, die einige Ausgaben ausschließt - von 364 Millionen Dollar, den stärksten aller Zeiten. Beide Zahlen übertrafen die Erwartungen des Marktes. Der Kurs zieht um 19,9 Prozent an. Negativ werden die Geschäftszahlen von Avis Budget (-6,9%) aufgenommen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.734,94 -0,2% -63,46 -9,9% S&P-500 4.132,46 +0,3% 13,83 -13,3% Nasdaq-Comp. 12.475,56 +0,9% 106,59 -20,3% Nasdaq-100 13.043,77 +0,8% 102,99 -20,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,99 +12,9 2,86 226,3 5 Jahre 2,77 +13,1 2,64 150,8 7 Jahre 2,74 +12,8 2,61 130,2 10 Jahre 2,69 +11,6 2,57 117,7 30 Jahre 2,96 +4,4 2,92 106,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:26 Uhr Mo., 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0207 -0,5% 1,0240 1,0126 -10,2% EUR/JPY 134,90 -0,1% 134,03 138,32 +3,1% EUR/CHF 0,9735 -0,1% 0,9752 0,9753 -6,2% EUR/GBP 0,8352 -0,3% 0,8387 0,8421 -0,6% USD/JPY 132,19 +0,4% 130,84 136,60 +14,8% GBP/USD 1,2221 -0,3% 1,2212 1,2024 -9,7% USD/CNH (Offshore) 6,7551 -0,4% 6,7745 6,7691 +6,3% Bitcoin BTC/USD 23.172,43 +0,6% 22.770,45 20.837,45 -49,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,51 93,89 +1,7% 1,62 +33,5% Brent/ICE 101,03 100,03 +1,0% 1,00 +35,7% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 200,30 199,50 -0,2% -0,50 +229,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.776,98 1.772,23 +0,3% +4,75 -2,9% Silber (Spot) 20,26 20,36 -0,5% -0,10 -13,1% Platin (Spot) 918,55 910,99 +0,8% +7,56 -5,4% Kupfer-Future 3,52 3,54 -0,6% -0,02 -20,6% YTD zu Vortagsschluss ===

