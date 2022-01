Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu HELMA Eigenheimbau AG



Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 91,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Außerordentlich starker Anstieg des Auftragseingangs auf 446,6 Mio. EUR; auch ohne Vorzieheffekte läge der Auftragseingang bei knapp über 400 Mio. EUR; Prognosen und Kursziel auf 91,50 EUR (bisher: 88,40 EUR) leicht angehoben; Rating KAUFEN



Mit Meldung vom 11.01.2022 hat die HELMA Eigenheimbau AG über die erneut außerordentlich gute Entwicklung des Auftragseingangs berichtet. Mit 446,6 Mio. EUR (31.12.2020: 312,5 Mio. EUR) wurde der Bestwert des Vorjahres um 42,9 % deutlich übertroffen. Dabei wurde selbst die im Rahmen der Halbjahresberichterstattung veröffentlichte optimistische Unternehmens- Guidance, die ursprünglich von einem Anstieg in Höhe von ca. 20 bis 25 % ausgegangen war, sichtbar übertroffen.



Nach Unternehmensangaben hatte der überraschende Beschluss der Bundesregierung, die Neubauförderung von Effizienzhäusern 55 ab dem 31.01.2022 auslaufen zu lassen, zu Vorzieheffekten geführt. Das BMWi plant künftig verstärkt die energetische Sanierung von Bestandsobjekten zu fördern. Die Vorzieheffekte haben nach HELMA-Angaben rund 10 % des Auftragseingangs ausgemacht, so dass auch ohne diesen Sondereffekt ein Auftragsvolumen von knapp über 400 Mio. EUR und damit ein neuer absoluter Rekordwert erreicht worden wäre. Häuser der Energieeffizienzklasse 40 und 40 Plus werden unverändert gefördert. Da die HELMA Eigenheimbau AG ab dem 01.02.2022 ausschließlich Häuser dieser Effizienzstufe anbietet, erhalten die HELMA-Häuser weiterhin eine Förderung in Höhe von bis zu 33.750 EUR/ Wohneinheit.



Der starke Anstieg des Auftragseingangs wurde von allen Geschäftsbereichen getragen. Besonders stark war aber das Auftragswachstum der HELMA Eigenheimbau AG sowie der HELMA Ferienimmobilien AG. Im Bereich Ferienimmobilien profitierte die Gesellschaft mit umfangreichen Ferienimmobilienprojekten auch von einer verstärkten Nachfrage nach inländischem Urlaub. Im Eigenheimbereich hatte die Corona-Krise, neben den ohnehin schon günstigen Vorgaben für Wohnimmobilien, ebenfalls zu einer verstärkten Nachfrage geführt.



Nach Unternehmensangaben wird eine Abarbeitung des hohen Auftragseingangs schwerpunktmäßig in 2022 und 2023 realisiert und damit umsatzwirksam. Auch wenn ein Teil des starken Anstiegs auf Vorzieheffekte zurückzuführen ist, liegt nun eine umfangreiche Grundlage zur Fortsetzung des Wachstumskurses vor. Vor diesem Hintergrund stufen wir unsere bisherigen Prognosen der Geschäftsjahre 2022 und 2023 als zu niedrig ein und nehmen, jeweils auf Umsatz- und Ergebnisebene eine leichte Anhebung vor.



Die Prognoseanhebung der Geschäftsjahre 2022 und 2023 hat als Resultat eine Anhebung des Kursziels auf 91,50 EUR (bisher: 88,40 EUR) zur Folge. Wir vergeben damit unverändert das Rating KAUFEN. Wir werden mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen (02.03.2022) eine weitere Überarbeitung unseres DCF-Bewertungsmodells vornehmen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23256.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 12.01.22 (10:15 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 12.01.22 (11:00 Uhr)

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

