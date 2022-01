Berlin (ots) -- Aktuelle Auswertung von geprüften Kundenbewertungen auf dem Finanzportal WhoFinance- Unabhängig beratende Quirin Privatbank überzeugt als beste Geschäftsbank und als beste Geschäftsbank für GeldanlageAus Kundensicht ist die Quirin Privatbank (www.qiuirinprivatbank.de) erneut die beste Bank Deutschlands. Die auf unabhängige Beratung spezialisierte Bank liegt sowohl bei den Geschäftsbanken insgesamt sowie im Spezialranking zum Thema Geldanlage ganz vorn. Das zeigt die aktuelle Auswertung tausender geprüfter Kundenbewertungen auf dem Finanzportal WhoFinance.Unter allen Geschäftsbanken erzielte die Quirin Privatbank mit einer Bewertung von 4,72/ 5 Punkten das beste Ergebnis, bei der Auswertung zum Thema Geldanlage liegt sie ebenfalls mit 4,73/ 5 Punkten vor den nachfolgenden Banken. Damit lässt das Institut auch größere Häuser wie die Deutsche Bank oder die Postbank hinter sich."Dieses Ergebnis zeigt einmal mehr, wer zu uns kommt, kann sich darauf verlassen, dass die Qualität bei Beratung und Anlage stimmt", erklärt CEO Karl Matthäus Schmidt. "Testergebnisse und Auszeichnungen sind für Anleger wichtige Vertrauenssymbole. Toppen können das nur echte Kundenstimmen wie die, die bei WhoFinance abgegeben werden. Kunden sagen klipp und klar, ob und wie zufrieden sie sind. Das ist unbestechlich und eine wichtige Entscheidungsgrundlage für all jene, die nach einer Alternative zu ihrer bestehenden Bank suchen. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die dieses Ergebnis mit ihrem Engagement erst möglich gemacht haben."Für das Deutschland-Ranking mussten je Bank mindestens 1.000 Kundenbewertungen, für das Geldanlage-Ranking mind. 300 Bewertungen je Institut sowie mindestens 100 Kundenstimmen zu einer Beratung zum Thema Geldanlage vorliegen.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auch beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut gegenwärtig mehr als 5 Milliarden Euro an Kundenvermögen an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank zudem die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG mittlerweile rechtlich selbstständig ist.Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63861/5119430