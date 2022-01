Unterföhring (ots) -12. Januar 2022. Mit Schwung ins neue Jahr. Pietro Lombardi, Cathy Hummels, Christian Düren und Wincent Weiss haben sich offenbar genau das vorgenommen. Als Teamkapitäne wollen sie in "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2022" am Freitag, 14. Januar 2022, in SAT.1 beweisen, dass sie die schnellsten Fänger des Landes sind. Doch wem wird das gelingen? Wer bringt die besten Eigenschaften mit? Wer hat den längsten Atem und das stärkste Team hinter sich?Moderatorin Andrea Kaiser führt zusammen mit Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce durch den Abend.Auch die fünfte Staffel "CATCH!" wurde ohne Publikum produziert. Ein Vorteil für die TV-Zuschauer: Dadurch werden die Parcours-Aufbauten größer und die Fang-Strecken spektakulärer als je zuvor."CATCH!" wird produziert von Brainpool in Zusammenarbeit mit LuckyPics."CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2022" am Freitag, 14. Januar, um 20:15 Uhr, in SAT.1.Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.oneKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5119457