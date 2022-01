Frankfurt am Main (ots) -Die Pan Dacom Direkt GmbH hat die Mehrheitsanteile an der Pan Dacom Networking AG übernommen und setzt damit die 40-jährige Unternehmenstradition als bekanntes deutsches mittelständisches Unternehmen in Privatbesitz fort."Beide Unternehmen sind durch die Transaktion optimal für die Zukunft aufgestellt und können gemeinsam die riesigen Chancen nutzen, die uns der IT-Markt bietet. Zusammen wollen wir zu einem der führenden Ausrüster für Enterprise-, Carrier- und Data Center-Netze werden", erklärt Dirk Bachmann, Geschäftsführer Pan Dacom Direkt GmbH. Er fügt hinzu: "Wir sind schon jetzt als Pan Dacom zusammen das einzige IT-Systemhaus mit eigener Hardware- und Softwareentwicklung in Deutschland und gehören somit zu den größten IT-Unternehmen im Markt."In vielen Kundenprojekten haben die Pan Dacom Direkt GmbH und die Pan Dacom Networking AG vielfach bewiesen, dass sich beide Unternehmen in ihrem Leistungsportfolio hervorragend ergänzen. Beide Unternehmen bleiben eigenständig und bieten ihren Kunden ein umfangreiches Dienstleistungs- & Produktportfolio."Für beide Unternehmen ist es der strategisch sinnvollste und logische Zeitpunkt für einen neuen Abschnitt, der kapitalstark, innovativ und zügig umgesetzt wird", so Uwe Skrzipczyk und Thomas Klein von der Pan Dacom Networking AG."Die Transaktion ist eine Win-Win-Situation für unsere Kunden, da ihnen nun die gebündelten Ressourcen und Services eines neuen Big Players im IT-Markt zur Verfügung stehen", betont Dirk Bachmann. "Zudem ermöglicht es uns, zusammen zu wachsen, neue Talente zu gewinnen und noch größere, komplexere Projekte und Vorhaben zu realisieren." Zugleich bekräftigt er, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben.Pan Dacom Direkt GmbHDie Pan Dacom Direkt GmbH steht für innovative Übertragungstechnologien. Ob Glasfaser-, Kupferkabel oder Luft: Als internationaler Telekommunikationshersteller unterstützt die Pan Dacom Direkt GmbH ihre Kunden bei der Planung und Realisierung mit innovativen WDM-Lösungen, Richtfunk, IP-MPLS, OpenAccess, FTTx, DSL, Layer 2 Verschlüsselung und Carrier Ethernet Switching. Als Hersteller der SPEED-OTS 5000 Serie entwickelt und produziert die Pan Dacom Direkt GmbH DWDM-Systeme, die es Kunden ermöglichen, vorhandene Glasfaserleitungen mehrfach zu nutzen. Schon heute setzen weltweit tausende Kunden auf Übertragungsnetzwerke "Made in Germany".Pan Dacom Networking AGDie Pan Dacom Networking AG ist der Pionier im Netzwerk- und System-Integrationsmarkt. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981 in Frankfurt hat sich die Pan Dacom Networking AG zu einem der führenden Anbieter in Deutschland entwickelt. Neben der Realisierung von individuellen IT-Lösungen basierend auf den strategischen Partnerschaften mit u.a. Cisco Systems, Nokia Networks und Fortinet bietet die Pan Dacom Networking AG aktive Unterstützung für einen einfachen und sicheren Netzwerk- und Rechenzentrumsbetrieb durch ITIL und ITSMF zertifizierte Managed-, Remote Monitoring- und Outtasking-Services.Weiterführende Informationen: https://www.pandacomdirekt.de/blog/zusammen-wachsen.htmlPressekontakt:Pan Dacom Direkt GmbHDreieich Plaza 1B63303 DreieichTelefon: +49 6103 83 4 83 - 333Telefax: +49 6103 83 4 83 - 444E-Mail: kontakt@pandacomdirekt.deAnsprechpartner:Björn ThomsenHead of Digital MarketingOriginal-Content von: Pan Dacom Direkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161009/5119456