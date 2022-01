DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Compleo schließt Übernahme der innogy eMobility Solutions GmbH erfolgreich ab Dortmund, 12. Januar 2022 - Compleo Charging Solutions AG ("Compleo" oder "Gesellschaft") gibt den Vollzug des Ende Oktober geschlossenen Vertrags über den Erwerb von 100% der Anteile der innogy eMobility Solutions GmbH ("ieMS") bekannt. Damit hat Compleo einen weiteren erfolgreichen Schritt der bereits begonnenen Integration der ieMS und ihrer Software-Services für Elektromobilität in die Compleo Gruppe eingeleitet. Diese schließt sowohl die Übernahme der gesamten Belegschaft sowie sämtlicher Kundenbeziehungen der ieMS als auch die Tochtergesellschaft von ieMS im Vereinigten Königreich ein. Die Konsolidierung als 100%-ige Tochtergesellschaft erfolgt ab dem 01.01.2022. Durch den planmäßigen Abschluss des Vertrages und der Überweisung der Baranteile wird die E.ON SE als Altgesellschafter der ieMS zudem durch die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an Compleo beteiligt. Hierzu wurde das Grundkapital von Compleo um 200.000 Aktien erhöht; dieses beläuft sich nach der Kapitalerhöhung auf 5.069.785 Euro. Nach der Übernahme der wallbe GmbH (jetzt Compleo Connect GmbH) im ersten Halbjahr 2021 setzt Compleo damit die anorganische Wachstumsstrategie erfolgreich weiter fort und stellt die Weichen hin zum führenden, europäischen Komplettanbieter für Ladetechnologien am Standort Dortmund. Georg Griesemann, CEO der Compleo Charging Solutions AG, konstatiert: "ieMS verfügt über eines der führenden Charging Points Management Systeme in Deutschland. Insbesondere die Ergänzung unseres Produktportfolios um Software-Services für Elektromobilität stellt daher den nächsten Evolutionssprung in unserer Unternehmensgeschichte dar. Der Zusammenschluss eröffnet uns langfristig immense Wachstumspotentiale als führendes Greentech-Unternehmen im stark dynamischen Markt für Ladelösungen in Europa." Über Compleo

Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, der Software der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Comfort Charge GmbH (eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom), Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Compleo ist im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen und im Januar 2022 100 Prozent der Anteile an der innogy eMoblity Solutions GmbH erworben. Mehr Infos unter: compleo-cs.de/



