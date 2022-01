Gröbming (ots) -Ein Zölibat ist in der Bibel (kath. Übersetzung) ausdrücklich nicht erwünscht! Lt. 1. Timoteus 3,1-13 sollen Bischöfe und Diakone sogar verheiratet sein!Die öffentliche Begründung für den Rücktritt des verliebten kath. Pfarrers Andreas Monschein, dass "sein Glaube brüchig geworden ist", hat viele gläubige Menschen zutiefst erschüttert. Denn gerade in Gottes Wort findet er die Begründung für die Niederlegung seines Priesteramtes:www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3Der Gemeindeleiter: Tim. 3,1-5 (Auszug)1 Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. (https://www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3#1)2 Deshalb soll der Bischof untadelig, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen sein, fähig zu lehren; (https://www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3#2)4 Er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder in Gehorsam und allem Anstand erziehen. (https://www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3#4)5 Wenn einer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll der für die Kirche Gottes sorgen? (https://www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3#5)Die Diakone: 3,8-13 (Auszug)8 Ebenso müssen Diakone sein: achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben und nicht gewinnsüchtig; (https://www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3#8)11 Ebenso müssen Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und in allem zuverlässig. (https://www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3#11)12 Diakone sollen Männer einer einzigen Frau sein und ihren Kindern und ihrem eigenen Haus gut vorstehen. (https://www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3#12)Die Bibel liefert uns Antworten auf alle Fragen, arbeiten wir gemeinsam daran, diese zu lösen. Jetzt! Später ist zu spät!www.katholisch.de/bibel/61-1-timotheus-3Ernst Walter Schrempf, www.klimanotstand.comPressekontakt:Ernst Walter Schrempf, Enkelschutz-Lobbyistschrempfernst@gmail.comwww.klimanotstand.comOriginal-Content von: Schloss Thannegg Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158050/5119491