München / Paris (ots) -Noch mehr Klimaschutzunterstützung für Unternehmen in Frankreich- ClimatePartner (climatepartner.com) eröffnet sein erstes Büro in Frankreich und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Climate Action mit. Der Klimaschutzexperte unterstützt Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, ihre CO2-Emissionen zu berechnen, zu reduzieren und auszugleichen. So können diese ihre Produkte klimaneutral anbieten und einen nachhaltigen Reduktionspfad für ihre Emissionen einschlagen.ClimatePartner betreut bereits seit langem zahlreiche Unternehmen im französischen Markt. Vom nun geschaffenen Standort Paris aus können die Experten noch enger mit ihren Kunden in Austausch treten und sie im Klimaschutz unterstützen. Matthew Critchlow wird das Pariser Büro leiten.Moritz Lehmkuhl, CEO und Gründer von ClimatePartner, erklärt: "Das Bewusstsein für ambitionierten Klimaschutz ist in Frankreich sehr hoch, wie die Gesetzesinitiativen zur Klima- und Klimaneutralitätskennzeichnung im letzten Jahr zeigen. Unternehmen fragen nun zunehmend nach fachkundiger Unterstützung, mit der sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Wir freuen uns darauf, dieser Nachfrage mit unseren Lösungen in Verbindung mit dem Know-how eines so erfahrenen Branchenexperten wie Matthew entsprechen zu können."Der Diplom-Biologe und Umweltwissenschaftler Matthew Critchlow lebt seit fast 20 Jahren in Frankreich und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Verlagsbranche. Er verbindet technisches Wissen mit Erfahrung im internationalen Vertrieb und Business Development sowie mit seiner Leidenschaft für den Umweltschutz.ClimatePartner ist im vergangenen Jahr international stark gewachsen und hat Niederlassungen in Italien, Schweden und den USA eröffnet. Der Wachstumskurs mit aktuell über 350 Mitarbeitenden wird in diesem Jahr fortgeführt, mit dem Büro in Paris als nun ersten Schritt.Das ClimatePartner Team in Frankreich ist erreichbar unter france@climatepartner.com