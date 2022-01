Hochgradig spannend, was CropEnergies da vorhat. Gemeinsam mit dem britischen Spezialchemie-Unternehmen Johnson Matthey plant die bislang ganz überwiegend in der Ethanolproduktion tätige Gesellschaft den Bau einer Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylacetat. Die Flüssigkeit dient etwa zur Herstellung von künstlichen Aromastoffen, kommt aber auch in der Kosmetikindustrie sowie der Klebstoffbranche zum Einsatz. Das Budget für ... The post CropEnergies: Potenzial zum Game Changer appeared first on Boersengefluester.

