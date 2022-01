Die Pinterest-Aktie ist in New York unter die Räder gekommen. Was ist dran an der Short-Spekulation der Bären?Die Bären erreichen jetzt ihr Endspiel bei Pinterest (US72352L1061). Nachdem PayPal (US70450Y1038) Interesse an dem Unternehmen zeigte und dann doch schnell wieder absprang, haben sich die Bären auf die Aktie eingeschossen. Genauso erbarmungslos wie bei vielen anderen wachstumsstarken Titeln. Doch die Zeit für die Attacken der Short-Seller gegen Pinterest beginnt auszulaufen.Die Krönung dieses Sell-off wäre für die Bären ...

