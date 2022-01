Im Handel am Dienstag gab es nur wenige Verlierer an den Märkten zu sehen. Einer davon war ausgerechnet die Deutsche Bank, die zuvor noch mit Aussicht auf steigende Zinsen schwer zulegen konnte. Doch der Höhenflug lud manch einen offenbar zu Gewinnmitnahmen ein, darunter auch ein echtes Schwergewicht.Wie das "Handelsblatt" berichtete, hat sich wohl der US-Investor Cerberus zu einem weitreichenden Verkauf seiner Anteile an der Deutschen Bank (DE0005140008) entschieden. Gleich 21 Millionen Aktien und damit ein Drittel all seiner Anteile warf das Institut auf die ...

